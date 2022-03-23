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İBB Sözcüsü Ongun: Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak
İBB Sözcüsü Ongun: Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam teklifinin reddedilmesine "Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak”... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
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UKOME toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam yapılması teklifi hükümet temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB, 10 milyar TL sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye’nin tüm büyükşehirlerindeki UKOME’lerden zam kararı çıktı. İstanbul’da ise engellendi. Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak" dedi.
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murat ongun, ibb, zam, iett, ukome

İBB Sözcüsü Ongun: Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak

21:16 23.03.2022 (güncellendi: 21:17 23.03.2022)
© DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam teklifinin reddedilmesine "Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak” sözleriyle tepki gösterdi.
UKOME toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam yapılması teklifi hükümet temsilcilerinin oylarıyla reddedildi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB, 10 milyar TL sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye’nin tüm büyükşehirlerindeki UKOME’lerden zam kararı çıktı. İstanbul’da ise engellendi. Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak" dedi.
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