https://tr.sputniknews.com/20220323/moderna-cocuklar-icin-urettigi-kovid-19-asisinin-etkili-oldugunu-acikladi-1054987849.html

Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı

Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı

ABD ilaç şirketi Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının, yetişkinlerde olduğu kadar "iyi performans" gösterdiğini duyurdu. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T18:00+0300

2022-03-23T18:00+0300

2022-03-23T18:00+0300

koronavirüs

moderna

aşı

aşılama

çocuk

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Şirketten yapılan açıklamada, 6 ay ila 5 yaş arası çocuklara yapılan iki adet 25 mikrogramlık Kovid-19 aşısının, 18 ila 25 yaş yetişkinlere vurulan iki adet 100 mikrogramlık dozla benzer bir bağışıklık tepkisi sağladığı belirtildi.Açıklamada, çocuklara 28 gün arayla yapılan iki doz Kovid-19 aşısının sonucuyla ilgili "sağlam bir nötralize edici antikor yanıtı" alındığı kaydedildi.Şirket, ürettiği Kovid-19 aşılarının 6 ay ila 2 yaş arası çocuklardaki Omicron varyantını önlemede yaklaşık yüzde 44 etkili olduğunu duyurdu.Moderna, önümüzdeki haftalarda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) çocukları aşılayabilmek için acil onay izni isteyecek.

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moderna, aşı, aşılama, çocuk