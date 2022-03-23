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Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı
Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı
ABD ilaç şirketi Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının, yetişkinlerde olduğu kadar "iyi performans" gösterdiğini duyurdu. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T18:00+0300
2022-03-23T18:00+0300
koronavirüs
moderna
aşı
aşılama
çocuk
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Şirketten yapılan açıklamada, 6 ay ila 5 yaş arası çocuklara yapılan iki adet 25 mikrogramlık Kovid-19 aşısının, 18 ila 25 yaş yetişkinlere vurulan iki adet 100 mikrogramlık dozla benzer bir bağışıklık tepkisi sağladığı belirtildi.Açıklamada, çocuklara 28 gün arayla yapılan iki doz Kovid-19 aşısının sonucuyla ilgili "sağlam bir nötralize edici antikor yanıtı" alındığı kaydedildi.Şirket, ürettiği Kovid-19 aşılarının 6 ay ila 2 yaş arası çocuklardaki Omicron varyantını önlemede yaklaşık yüzde 44 etkili olduğunu duyurdu.Moderna, önümüzdeki haftalarda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) çocukları aşılayabilmek için acil onay izni isteyecek.
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moderna, aşı, aşılama, çocuk

Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı

18:00 23.03.2022
© REUTERS / Dado RuvicModerna- Pfizer
Moderna- Pfizer - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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ABD ilaç şirketi Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının, yetişkinlerde olduğu kadar "iyi performans" gösterdiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, 6 ay ila 5 yaş arası çocuklara yapılan iki adet 25 mikrogramlık Kovid-19 aşısının, 18 ila 25 yaş yetişkinlere vurulan iki adet 100 mikrogramlık dozla benzer bir bağışıklık tepkisi sağladığı belirtildi.
Açıklamada, çocuklara 28 gün arayla yapılan iki doz Kovid-19 aşısının sonucuyla ilgili "sağlam bir nötralize edici antikor yanıtı" alındığı kaydedildi.
Şirket, ürettiği Kovid-19 aşılarının 6 ay ila 2 yaş arası çocuklardaki Omicron varyantını önlemede yaklaşık yüzde 44 etkili olduğunu duyurdu.
Moderna, önümüzdeki haftalarda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) çocukları aşılayabilmek için acil onay izni isteyecek.
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