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https://tr.sputniknews.com/20220323/oktarcilar-davasinda-68-sanigin-tahliyesine-itiraz-1054992252.html
Oktarcılar davasında 68 sanığın tahliyesine itiraz
Oktarcılar davasında 68 sanığın tahliyesine itiraz
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Adnan Oktar suç örgütü dosyasındaki bozma kararının ardından 68 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T20:11+0300
2022-03-23T20:11+0300
türkiye
adnan oktar
savcılık
mahkeme
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından tahliyeleri kararlaştırılan 68 sanık için itirazda bulundu.Başsavcılık, usulden bozma kararı ve 68 sanığın tahliyesi yönünde karar veren İstinaf 1. Ceza Dairesi'ne, tahliyelere ilişkin itiraz dilekçesini sundu.Sunulan dilekçeyi değerlendirmeye alan 1. Ceza Dairesi'nin, ileriki günlerde itiraz hakkındaki kararını açıklaması bekleniyor.Davanın geçmişiİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasına karar vermişti.Ceza dairesinin bozma kararıyla birlikte 68 tutuklu sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmiş, suç örgütü lideri Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.
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adnan oktar, savcılık, mahkeme

Oktarcılar davasında 68 sanığın tahliyesine itiraz

20:11 23.03.2022
© AAAdnan Oktar
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Adnan Oktar suç örgütü dosyasındaki bozma kararının ardından 68 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından tahliyeleri kararlaştırılan 68 sanık için itirazda bulundu.
Başsavcılık, usulden bozma kararı ve 68 sanığın tahliyesi yönünde karar veren İstinaf 1. Ceza Dairesi'ne, tahliyelere ilişkin itiraz dilekçesini sundu.

Sunulan dilekçeyi değerlendirmeye alan 1. Ceza Dairesi'nin, ileriki günlerde itiraz hakkındaki kararını açıklaması bekleniyor.

Davanın geçmişi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasına karar vermişti.
Ceza dairesinin bozma kararıyla birlikte 68 tutuklu sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmiş, suç örgütü lideri Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.
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