https://tr.sputniknews.com/20220323/rusya-savunma-bakanligi-hava-kuvvetlerimiz-ukraynanin-86-askeri-unsurunu-vurdu-1054991356.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava kuvvetlerimiz Ukrayna’nın 86 askeri unsurunu vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava kuvvetlerimiz Ukrayna’nın 86 askeri unsurunu vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus taktik uçaklarının ve savaş jetlerinin Ukrayna’nın askeri altyapısına ait 86 unsuru etkisiz hale... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T19:57+0300

2022-03-23T19:57+0300

2022-03-23T20:48+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

konaşenkov

igor konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonuna ilişkin son bilgileri paylaştı.Konaşenkov, “Taktik uçaklar ve savaş jetleri ile 6 komuta merkezi, 2 çok namlulu roketatar sistemi, 8 sahra topu, 3 mühimmat deposu ve askeri araçların yığıldığı 49 saha dahil olmak üzere Ukrayna’nın 86 askeri unsuru daha vuruldu” diye konuştu. ‘Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’ya ait 9 İHA imha etti’Tümgeneral Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri tarafından İzyum, Kiev, Sumi, Harkov ve Çernigov bölgelerinde Ukrayna’ya ait 9 insansız hava aracı (İHA) imha edildi” bilgisini paylaştı.‘Rusya ordusu Ukrayna’ya ait 255 İHA ve neredeyse 190 uçaksavar füze sistemi imha etti’Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 255 insansız hava aracı (İHA), 189 uçaksavar füze sistemi, bin 564 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 158 çok namlulu roketatar sistemi, 627 sahra ve havan topu ile bin 367 adet özel askeri araç imha edildi” diye konuştu. Rus ordu birlikleri Novomihaylovka’nın güney ve güneydoğu banliyölerinde çatışıyor’Rus Silahlı Kuvvetlerinin iki kilometre daha ilerlediğine dikkat çeken Konaşenkov, askeri birliklerin Novomihaylovka yerleşiminin güney ve güneydoğu banliyölerinde çatıştıklarını vurguladı.Rus komutan, “Rus Silahlı Kuvvetleri, gün içinde iki kilometre daha ilerledi ve şimdi Novomihaylovka yerleşiminin güney ve güneydoğu banliyölerinde Ukrayna ordusunun 54. Ayrı Mekanize Taburuna karşı çatışıyor” ifadelerini kullandı.Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ordu birliklerinin faaliyetlerine de değinen Konaşenkov, DHC askeri grubunun Ukrayna ordusunun 25. Hava İndirme Tugayının birliklerine hasarı verdiğini, Kamenka ve Novobahmutovka yerleşimlerini ele geçirmek için çatışmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, konaşenkov, igor konaşenkov