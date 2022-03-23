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https://tr.sputniknews.com/20220323/rusya-tarim-bakanligi-aycicegi-yagi-ihracatina-kota-uygulamasini-onerdi-1054989398.html
Rusya Tarım Bakanlığı, ayçiçeği yağı ihracatına kota uygulamasını önerdi
Rusya Tarım Bakanlığı, ayçiçeği yağı ihracatına kota uygulamasını önerdi
Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, ayçiçeği yağı piyasasındaki stabil durumu korumak amacıyla yağ ve küspe ihracatına kotaların getirilmesini önerdiklerini... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T18:45+0300
2022-03-23T18:43+0300
dünya
ayçiçeği
rusya
rusya tarım bakanlığı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Patruşev, “Ayçiçeği yağına gelince, daha önce kabul edilen gümrük önlemleri ve tarife düzenlemeleri sayesinde bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Rusya Tarım Bakanlığı, bu stabil durumu korumak için yağ ve küspe ihracatına kota getirilmesi dahil bir dizi ek önlem geliştirdi. İlgili öneri Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na yönlendirildi” ifadesini kullandı.Rusya Yağ Üreticileri Birliği İcra Müdürü Mihail Maltsev’in görüşüne göre, Rusya’dan ayçiçeği yağı ihracatına uygulanan kotanın 15 Nisan’dan itibaren 1 milyon 500 bin ton, küspede ise 700 bin ton olarak gerçekleşebilir.
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ayçiçeği, rusya, rusya tarım bakanlığı

Rusya Tarım Bakanlığı, ayçiçeği yağı ihracatına kota uygulamasını önerdi

18:45 23.03.2022
© Sputnik / Николай Хижняк / Fotoğraf bankasına girRusya - ayçiçek yağı
Rusya - ayçiçek yağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© Sputnik / Николай Хижняк
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Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, ayçiçeği yağı piyasasındaki stabil durumu korumak amacıyla yağ ve küspe ihracatına kotaların getirilmesini önerdiklerini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Patruşev, “Ayçiçeği yağına gelince, daha önce kabul edilen gümrük önlemleri ve tarife düzenlemeleri sayesinde bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Rusya Tarım Bakanlığı, bu stabil durumu korumak için yağ ve küspe ihracatına kota getirilmesi dahil bir dizi ek önlem geliştirdi. İlgili öneri Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na yönlendirildi” ifadesini kullandı.
Rusya Yağ Üreticileri Birliği İcra Müdürü Mihail Maltsev’in görüşüne göre, Rusya’dan ayçiçeği yağı ihracatına uygulanan kotanın 15 Nisan’dan itibaren 1 milyon 500 bin ton, küspede ise 700 bin ton olarak gerçekleşebilir.
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