https://tr.sputniknews.com/20220323/rusya-tarim-bakanligi-aycicegi-yagi-ihracatina-kota-uygulamasini-onerdi-1054989398.html

Rusya Tarım Bakanlığı, ayçiçeği yağı ihracatına kota uygulamasını önerdi

Rusya Tarım Bakanlığı, ayçiçeği yağı ihracatına kota uygulamasını önerdi

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, ayçiçeği yağı piyasasındaki stabil durumu korumak amacıyla yağ ve küspe ihracatına kotaların getirilmesini önerdiklerini... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T18:45+0300

2022-03-23T18:45+0300

2022-03-23T18:43+0300

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rusya tarım bakanlığı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Patruşev, “Ayçiçeği yağına gelince, daha önce kabul edilen gümrük önlemleri ve tarife düzenlemeleri sayesinde bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Rusya Tarım Bakanlığı, bu stabil durumu korumak için yağ ve küspe ihracatına kota getirilmesi dahil bir dizi ek önlem geliştirdi. İlgili öneri Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na yönlendirildi” ifadesini kullandı.Rusya Yağ Üreticileri Birliği İcra Müdürü Mihail Maltsev’in görüşüne göre, Rusya’dan ayçiçeği yağı ihracatına uygulanan kotanın 15 Nisan’dan itibaren 1 milyon 500 bin ton, küspede ise 700 bin ton olarak gerçekleşebilir.

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ayçiçeği, rusya, rusya tarım bakanlığı