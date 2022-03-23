https://tr.sputniknews.com/20220323/whatsapp-instagram-ve-facebooka-erisim-sorunu-1054994357.html
WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu
WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu
Meta'ya ait uygulamalar WhatsApp, Instagram ve Facebook'a girişlerde sorun yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sorunların global... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T21:20+0300
2022-03-23T21:20+0300
2022-03-23T21:18+0300
dünya
meta
instagram
whatsapp
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049522165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c145ea8362fcfb04c170560a8e57a0ec.jpg
Bazı kullanıcılar, sosyal medya platformları Instagram, WhatsApp ve Facabook'ta erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi.Sorun, Türkiye dahil dünya çapındaki binlerce kullanıcıyı etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin açıklama yaptı.Sayan, "Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049522165_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_10b659fb7913d3bc0fe1f1507788a809.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meta, instagram, whatsapp, facebook
WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu
Abone ol
Meta'ya ait uygulamalar WhatsApp, Instagram ve Facebook'a girişlerde sorun yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sorunların global kaynaklı olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.
Bazı kullanıcılar, sosyal medya platformları Instagram, WhatsApp ve Facabook'ta erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi.
Sorun, Türkiye dahil dünya çapındaki binlerce kullanıcıyı etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Sayan, "Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.