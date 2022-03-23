Türkiye
CANLI | Rusya Uzay Ajansı uluslararası sözleşmeleri ruble üzerinden imzalayacak
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220323/whatsapp-instagram-ve-facebooka-erisim-sorunu-1054994357.html
WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu
WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu
Meta'ya ait uygulamalar WhatsApp, Instagram ve Facebook'a girişlerde sorun yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sorunların global... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T21:20+0300
2022-03-23T21:18+0300
dünya
meta
instagram
whatsapp
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049522165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c145ea8362fcfb04c170560a8e57a0ec.jpg
Bazı kullanıcılar, sosyal medya platformları Instagram, WhatsApp ve Facabook'ta erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi.Sorun, Türkiye dahil dünya çapındaki binlerce kullanıcıyı etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin açıklama yaptı.Sayan, "Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049522165_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_10b659fb7913d3bc0fe1f1507788a809.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meta, instagram, whatsapp, facebook

WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu

21:20 23.03.2022
© AASosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.
Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Meta'ya ait uygulamalar WhatsApp, Instagram ve Facebook'a girişlerde sorun yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sorunların global kaynaklı olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.
Bazı kullanıcılar, sosyal medya platformları Instagram, WhatsApp ve Facabook'ta erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi.
Sorun, Türkiye dahil dünya çapındaki binlerce kullanıcıyı etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Sayan, "Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала