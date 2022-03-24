https://tr.sputniknews.com/20220324/256-nufuslu-ayvazlar-koyu-referanduma-gidiyor-1054997848.html

256 nüfuslu Ayvazlar köyü referanduma gidiyor

256 nüfuslu Ayvazlar köyü referanduma gidiyor

Zonguldak'taki Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyünün halk oylamasıyla Çaycuma Belediyesine bağlanması için imza toplandı. Nisan ayında köylüler referanduma... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T00:29+0300

2022-03-24T00:29+0300

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türkiye

zonguldak

köy

referandum

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Çaycuma'da köy statüsünde olan ve 2 mahallesi bulunan Ayvazlar köyünün Pirahmetler ile Yeni mahalle olmak üzere referanduma gitme kararı aldı. Çaycuma merkeze 4 kilometre mesafesi olan 256 kişinin yaşadığı köy için 3 Nisan Pazar günü oylamaya gidilecek. Çaycuma Belediyesine bağlanan mahalle sayısı 10'a yükselmiş olurken ilçeye bağlanmak isteyen Ayvazlar köyünden 'evet' çıkarsa 11 mahalle olmuş olacak.

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zonguldak, köy, referandum