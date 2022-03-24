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https://tr.sputniknews.com/20220324/256-nufuslu-ayvazlar-koyu-referanduma-gidiyor-1054997848.html
256 nüfuslu Ayvazlar köyü referanduma gidiyor
256 nüfuslu Ayvazlar köyü referanduma gidiyor
Zonguldak'taki Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyünün halk oylamasıyla Çaycuma Belediyesine bağlanması için imza toplandı. Nisan ayında köylüler referanduma... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T00:29+0300
2022-03-24T00:29+0300
türkiye
zonguldak
köy
referandum
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Çaycuma'da köy statüsünde olan ve 2 mahallesi bulunan Ayvazlar köyünün Pirahmetler ile Yeni mahalle olmak üzere referanduma gitme kararı aldı. Çaycuma merkeze 4 kilometre mesafesi olan 256 kişinin yaşadığı köy için 3 Nisan Pazar günü oylamaya gidilecek. Çaycuma Belediyesine bağlanan mahalle sayısı 10'a yükselmiş olurken ilçeye bağlanmak isteyen Ayvazlar köyünden 'evet' çıkarsa 11 mahalle olmuş olacak.
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zonguldak, köy, referandum

256 nüfuslu Ayvazlar köyü referanduma gidiyor

00:29 24.03.2022
© İHA / GÜLCAN ÇOLAKZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ayvazlar köyünün halk oylamasıyla Çaycuma Belediyesine bağlanması için imza toplanıldı. İlçeye mahalle olabilmek için Nisan ayında referanduma gidilecek.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ayvazlar köyünün halk oylamasıyla Çaycuma Belediyesine bağlanması için imza toplanıldı. İlçeye mahalle olabilmek için Nisan ayında referanduma gidilecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© İHA / GÜLCAN ÇOLAK
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Zonguldak'taki Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyünün halk oylamasıyla Çaycuma Belediyesine bağlanması için imza toplandı. Nisan ayında köylüler referanduma giderek kararlarını verecek.
Çaycuma'da köy statüsünde olan ve 2 mahallesi bulunan Ayvazlar köyünün Pirahmetler ile Yeni mahalle olmak üzere referanduma gitme kararı aldı.
Çaycuma merkeze 4 kilometre mesafesi olan 256 kişinin yaşadığı köy için 3 Nisan Pazar günü oylamaya gidilecek.
Çaycuma Belediyesine bağlanan mahalle sayısı 10'a yükselmiş olurken ilçeye bağlanmak isteyen Ayvazlar köyünden 'evet' çıkarsa 11 mahalle olmuş olacak.
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