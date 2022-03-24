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Ankara'da EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor
Ankara'da EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor
Ankara'da Kovid-19 salgını döneminde durdurulan gece otobüs seferleri, 26 Mart'tan itibaren yeniden başlatılacak. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ankara
koronavirüs
ankara büyükşehir belediyesi
otobüs
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yolcu sayısının azalması sebebiyle durdurulan ve kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle 21 Eylül 2021'den itibaren en son saat 01.30'da hareket eden EGO otobüsleriyle ilgili yeni düzenleme yapıldığını açıkladı.Başkentlilerden gelen talepleri dikkate alan EGO Genel Müdürlüğü, 26 Mart gece yarısından itibaren 24 saat ulaşım hizmetine tekrar başlayacak.Gece seferleri 112 otobüs ile yapılacakBelirlenen semtlerden ve Ulus-Kızılay duraklarından karşılıklı başlatılacak gece seferleri, 29 gece servis güzergahında, 112 otobüs ile yapılacak.EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüsler, saat 01.30, 03.30 ve 05.30 aralıklarında belirlenen semtlerden karşılıklı hareket edecek.Sefer saatleri, ihtiyaca göre yeniden düzenlenebilecek. Gece seferlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye "ego.gov.tr" adresi üzerinden erişilebilecek.
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ankara, koronavirüs, ankara büyükşehir belediyesi, otobüs

Ankara'da EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor

23:15 24.03.2022 (güncellendi: 23:18 24.03.2022)
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ-AW577845EGO otobüsleri
EGO otobüsleri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© İHA / HİDAYET TÜRKYILMAZ-AW577845
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Ankara'da Kovid-19 salgını döneminde durdurulan gece otobüs seferleri, 26 Mart'tan itibaren yeniden başlatılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yolcu sayısının azalması sebebiyle durdurulan ve kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle 21 Eylül 2021'den itibaren en son saat 01.30'da hareket eden EGO otobüsleriyle ilgili yeni düzenleme yapıldığını açıkladı.
Başkentlilerden gelen talepleri dikkate alan EGO Genel Müdürlüğü, 26 Mart gece yarısından itibaren 24 saat ulaşım hizmetine tekrar başlayacak.
Gece seferleri 112 otobüs ile yapılacak
Belirlenen semtlerden ve Ulus-Kızılay duraklarından karşılıklı başlatılacak gece seferleri, 29 gece servis güzergahında, 112 otobüs ile yapılacak.
EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüsler, saat 01.30, 03.30 ve 05.30 aralıklarında belirlenen semtlerden karşılıklı hareket edecek.
Sefer saatleri, ihtiyaca göre yeniden düzenlenebilecek. Gece seferlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye "ego.gov.tr" adresi üzerinden erişilebilecek.
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