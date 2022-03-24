https://tr.sputniknews.com/20220324/arjantinliler-maradonanin-kalbini-katara-goturmek-istiyor-1055011524.html

Arjantinliler Maradona'nın kalbini Katar'a götürmek istiyor

Arjantinliler Maradona'nın kalbini Katar'a götürmek istiyor

Arjantinli futbol hayranları, ülke futbolu için bir efsane olan Diego Armando Maradona'nın kalbini, takımlarına şans getirmesi için Katar 2022'ye götürmek... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T14:14+0300

2022-03-24T14:14+0300

2022-03-24T14:15+0300

spor

diego maradona

kalp

lionel messi

katar

dünya kupası

2022 dünya kupası

şans

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Arjantinli futbolseverler, son olarak Maradona'lı kadroyla 1986 yılında kazandıkları FIFA Dünya Kupası'nı yeniden kazanmak istiyor. 7 Ballon D'or sahibi 34 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022 öncesi Arjantin takımının en önemli kozu.Messi'li kadro ile kupayı almak isteyen Arjantinliler, Maradona'nın kalbini Katar'a götürmek için kampanya yapma hazırlığında. Futbolseverler, bunun teknik direktör Lionel Scaloni ve ekibine turnuvada şans getireceğine inanıyor.Arjantinli radyo programcısı Javier Mentasti, konuya ilişkin "Maradona'nın kalbinin bir savcılıkta olduğu bildirildi. Bu bizim sahip olduğumuz bir fikir ve herkesin dinlemesini istiyoruz. Arjantinliler olarak paylaşmaya başlayalım ve mümkün olup olmadığını görelim" dedi.Mentasti, "O kalbi taşıyan bir alayı, insanların otobüse eşlik edeceğini ve kervanın kalkıştan önce Ezeiza'da toplanacağını hayal ediyorum" dedi ve "Çirkin şeyler söyleniyor, onu çalmak istiyorlar. Öyleyse neden bunu yapmıyorsunuz? Onun Messi'nin katılacağı belki de son Dünya Kupası'na gitmesi iyi olabilir" diye ekledi.2021 yazında Messi, Brezilya'da düzenlenen Copa America'da Arjantin ile ilk şampiyonluğunu kazandı. Bu, Messi'nin milli takımla kazandığı ilk kupa oldu.Öte yandan, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden 'El Pelusa'nın kalbinin Arjantin hükümetince bir formalin şişe içinde muhafaza edildiği biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211123/maradona-calinmasin-diye-kalbi-olmadan-gomuldu-iddiasi-1051073104.html

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