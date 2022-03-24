https://tr.sputniknews.com/20220324/arjantinliler-maradonanin-kalbini-katara-goturmek-istiyor-1055011524.html
Arjantinliler Maradona'nın kalbini Katar'a götürmek istiyor
Arjantinliler Maradona'nın kalbini Katar'a götürmek istiyor
Arjantinli futbol hayranları, ülke futbolu için bir efsane olan Diego Armando Maradona'nın kalbini, takımlarına şans getirmesi için Katar 2022'ye götürmek... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T14:14+0300
2022-03-24T14:14+0300
2022-03-24T14:15+0300
spor
diego maradona
kalp
lionel messi
katar
dünya kupası
2022 dünya kupası
şans
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Arjantinli futbolseverler, son olarak Maradona'lı kadroyla 1986 yılında kazandıkları FIFA Dünya Kupası'nı yeniden kazanmak istiyor. 7 Ballon D'or sahibi 34 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022 öncesi Arjantin takımının en önemli kozu.Messi'li kadro ile kupayı almak isteyen Arjantinliler, Maradona'nın kalbini Katar'a götürmek için kampanya yapma hazırlığında. Futbolseverler, bunun teknik direktör Lionel Scaloni ve ekibine turnuvada şans getireceğine inanıyor.Arjantinli radyo programcısı Javier Mentasti, konuya ilişkin "Maradona'nın kalbinin bir savcılıkta olduğu bildirildi. Bu bizim sahip olduğumuz bir fikir ve herkesin dinlemesini istiyoruz. Arjantinliler olarak paylaşmaya başlayalım ve mümkün olup olmadığını görelim" dedi.Mentasti, "O kalbi taşıyan bir alayı, insanların otobüse eşlik edeceğini ve kervanın kalkıştan önce Ezeiza'da toplanacağını hayal ediyorum" dedi ve "Çirkin şeyler söyleniyor, onu çalmak istiyorlar. Öyleyse neden bunu yapmıyorsunuz? Onun Messi'nin katılacağı belki de son Dünya Kupası'na gitmesi iyi olabilir" diye ekledi.2021 yazında Messi, Brezilya'da düzenlenen Copa America'da Arjantin ile ilk şampiyonluğunu kazandı. Bu, Messi'nin milli takımla kazandığı ilk kupa oldu.Öte yandan, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden 'El Pelusa'nın kalbinin Arjantin hükümetince bir formalin şişe içinde muhafaza edildiği biliniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211123/maradona-calinmasin-diye-kalbi-olmadan-gomuldu-iddiasi-1051073104.html
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diego maradona, kalp, lionel messi, katar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, şans
Arjantinliler Maradona'nın kalbini Katar'a götürmek istiyor
14:14 24.03.2022 (güncellendi: 14:15 24.03.2022) Abone ol
Arjantinli futbol hayranları, ülke futbolu için bir efsane olan Diego Armando Maradona'nın kalbini, takımlarına şans getirmesi için Katar 2022'ye götürmek istiyor. Bu, 34 yaşında olan bir diğer Arjantinli efsane Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanması için son şans olarak görülüyor.
Arjantinli futbolseverler, son olarak Maradona'lı kadroyla 1986 yılında kazandıkları FIFA Dünya Kupası'nı yeniden kazanmak istiyor. 7 Ballon D'or sahibi 34 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022 öncesi Arjantin takımının en önemli kozu.
Messi'li kadro ile kupayı almak isteyen Arjantinliler, Maradona'nın kalbini Katar'a götürmek için kampanya yapma hazırlığında. Futbolseverler, bunun teknik direktör Lionel Scaloni ve ekibine turnuvada şans getireceğine inanıyor.
Arjantinli radyo programcısı Javier Mentasti, konuya ilişkin "Maradona'nın kalbinin bir savcılıkta olduğu bildirildi. Bu bizim sahip olduğumuz bir fikir ve herkesin dinlemesini istiyoruz. Arjantinliler olarak paylaşmaya başlayalım ve mümkün olup olmadığını görelim" dedi.
Mentasti, "O kalbi taşıyan bir alayı, insanların otobüse eşlik edeceğini ve kervanın kalkıştan önce Ezeiza'da toplanacağını hayal ediyorum" dedi ve "Çirkin şeyler söyleniyor, onu çalmak istiyorlar. Öyleyse neden bunu yapmıyorsunuz? Onun Messi'nin katılacağı belki de son Dünya Kupası'na gitmesi iyi olabilir" diye ekledi.
2021 yazında Messi, Brezilya'da düzenlenen Copa America'da Arjantin ile ilk şampiyonluğunu kazandı. Bu, Messi'nin milli takımla kazandığı ilk kupa oldu.
Öte yandan, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden 'El Pelusa'nın kalbinin Arjantin hükümetince bir formalin şişe içinde muhafaza edildiği biliniyor.