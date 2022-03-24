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https://tr.sputniknews.com/20220324/diyanet-akademisi-kurulmasi-karari-resmi-gazetede-1055004657.html
Diyanet Akademisi kurulması kararı Resmi Gazete'de
Diyanet Akademisi kurulması kararı Resmi Gazete'de
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T11:08+0300
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türkiye
diyanet başkanlığı
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Kanuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra yeni kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak.Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek.Akademi, Diyanet İşleri Başkanlığının görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek.
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diyanet başkanlığı, resmi gazete

Diyanet Akademisi kurulması kararı Resmi Gazete'de

11:08 24.03.2022
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra yeni kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak.
Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek.
Akademi, Diyanet İşleri Başkanlığının görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek.
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