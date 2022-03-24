https://tr.sputniknews.com/20220324/diyanet-akademisi-kurulmasi-karari-resmi-gazetede-1055004657.html

Diyanet Akademisi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Diyanet Akademisi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T11:08+0300

2022-03-24T11:08+0300

2022-03-24T11:08+0300

türkiye

diyanet başkanlığı

resmi gazete

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Kanuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra yeni kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak.Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek.Akademi, Diyanet İşleri Başkanlığının görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek.

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diyanet başkanlığı, resmi gazete