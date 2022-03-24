https://tr.sputniknews.com/20220324/kucukcekmece-adliyesi-onunde-silahli-kavga-3-olu-4-yarali-1055021612.html
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı
İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önündeki meydana gelen silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T17:56+0300
2022-03-24T17:56+0300
2022-03-24T18:03+0300
türkiye
istanbul
küçükçekmece
silah
kavga
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Küçükçekmece Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga çıktı. Duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.DHA'nın haberine göre çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.Polisin olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği belirtildi.
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istanbul, küçükçekmece, silah, kavga
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı
17:56 24.03.2022 (güncellendi: 18:03 24.03.2022) Abone ol
İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önündeki meydana gelen silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Küçükçekmece Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga çıktı. Duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Polisin olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.
Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği belirtildi.