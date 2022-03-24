https://tr.sputniknews.com/20220324/kucukcekmece-adliyesi-onunde-silahli-kavga-3-olu-4-yarali-1055021612.html

Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önündeki meydana gelen silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T17:56+0300

2022-03-24T17:56+0300

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türkiye

istanbul

küçükçekmece

silah

kavga

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Küçükçekmece Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga çıktı. Duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.DHA'nın haberine göre çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.Polisin olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği belirtildi.

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istanbul, küçükçekmece, silah, kavga