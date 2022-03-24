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Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı
İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önündeki meydana gelen silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T17:56+0300
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türkiye
istanbul
küçükçekmece
silah
kavga
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Küçükçekmece Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga çıktı. Duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.DHA'nın haberine göre çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.Polisin olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği belirtildi.
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Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

17:56 24.03.2022 (güncellendi: 18:03 24.03.2022)
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga
Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
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İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önündeki meydana gelen silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Küçükçekmece Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga çıktı. Duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Polisin olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.
Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği belirtildi.
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