https://tr.sputniknews.com/20220324/muglada-38-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1055024205.html
Muğla'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T19:18+0300
2022-03-24T19:18+0300
2022-03-24T19:17+0300
türkiye
muğla
göçmenler
kara
düzensiz göç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055024179_0:336:2000:1461_1920x0_80_0_0_0e7aa9c7b0cf921c76a43a6d7ced0f5d.jpg
Muğla Sahil Güvenlik uçağı tarafından, Dalaman açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti üzerine bölgeye ekip sevk edildi.Üzerinde 38 düzensiz göçmen bulunan hareket halindeki lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.Lastik bottan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
türkiye
muğla
kara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055024179_0:149:2000:1649_1920x0_80_0_0_2afee05f1664301303f5d668c14ca4eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muğla, göçmenler, kara, düzensiz göç
Muğla'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Abone ol
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla Sahil Güvenlik uçağı tarafından, Dalaman açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Üzerinde 38 düzensiz göçmen bulunan hareket halindeki lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.
Lastik bottan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.