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https://tr.sputniknews.com/20220324/muglada-38-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1055024205.html
Muğla'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
muğla
göçmenler
kara
düzensiz göç
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Muğla Sahil Güvenlik uçağı tarafından, Dalaman açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti üzerine bölgeye ekip sevk edildi.Üzerinde 38 düzensiz göçmen bulunan hareket halindeki lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.Lastik bottan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
türkiye
muğla
kara
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muğla, göçmenler, kara, düzensiz göç

Muğla'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

19:18 24.03.2022
© AAMuğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla Sahil Güvenlik uçağı tarafından, Dalaman açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Üzerinde 38 düzensiz göçmen bulunan hareket halindeki lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.
Lastik bottan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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