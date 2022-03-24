https://tr.sputniknews.com/20220324/rasim-oztekinin-adi-yasadigi-sokaga-verildi-1055007642.html

Rasim Öztekin'in adı yaşadığı sokağa verildi

Rasim Öztekin'in adı yaşadığı sokağa verildi

Geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in adı, uzun yıllar yaşadığı Ayvalık Cunda'da bir sokağa verildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T12:19+0300

2022-03-24T12:19+0300

2022-03-24T12:26+0300

rasim öztekin

yaşam

ayvalık

sokak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1043972342_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6dc36679034f062ce416e6515a978af4.jpg

Sanatçı Rasim Öztekin, geçen yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.62 yaşında hayatını kaybeden sanatçının adı, uzun yıllar yaşadığı Ayvalık Cunda'da bir sokağa verildi.Öztekin’in eşi Esra Öztekin, bu durum üzerine çok gurur duyduğunu söyleyerek sokağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.Öztekin “Hem çok mutlu oldum hem çok duygulandım. Sevdiğim adamın ismi Ayvalık Cunda’ya ilk gittiğinde yıllarca yaşadığı sokağa verildi. Artık, onun ismi Cunda’da Rasim Öztekin Sokağı’nda yaşayacak. Bu güzel düşünce ve girişimleri için Cunda Adası ve Ayvalık sakinlerine ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ederim” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210308/rasim-oztekinin-doktorundan-aciklama-hayati-tehlikesi-devam-ediyor-1043980076.html

ayvalık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rasim öztekin, ayvalık, sokak