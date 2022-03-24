https://tr.sputniknews.com/20220324/rasim-oztekinin-adi-yasadigi-sokaga-verildi-1055007642.html
Rasim Öztekin'in adı yaşadığı sokağa verildi
Rasim Öztekin'in adı yaşadığı sokağa verildi
Geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in adı, uzun yıllar yaşadığı Ayvalık Cunda'da bir sokağa verildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T12:19+0300
2022-03-24T12:19+0300
2022-03-24T12:26+0300
rasim öztekin
yaşam
ayvalık
sokak
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Sanatçı Rasim Öztekin, geçen yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.62 yaşında hayatını kaybeden sanatçının adı, uzun yıllar yaşadığı Ayvalık Cunda'da bir sokağa verildi.Öztekin’in eşi Esra Öztekin, bu durum üzerine çok gurur duyduğunu söyleyerek sokağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.Öztekin “Hem çok mutlu oldum hem çok duygulandım. Sevdiğim adamın ismi Ayvalık Cunda’ya ilk gittiğinde yıllarca yaşadığı sokağa verildi. Artık, onun ismi Cunda’da Rasim Öztekin Sokağı’nda yaşayacak. Bu güzel düşünce ve girişimleri için Cunda Adası ve Ayvalık sakinlerine ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ederim” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210308/rasim-oztekinin-doktorundan-aciklama-hayati-tehlikesi-devam-ediyor-1043980076.html
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Rasim Öztekin'in adı yaşadığı sokağa verildi
12:19 24.03.2022 (güncellendi: 12:26 24.03.2022) Abone ol
Geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in adı, uzun yıllar yaşadığı Ayvalık Cunda'da bir sokağa verildi.
Sanatçı Rasim Öztekin, geçen yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.
62 yaşında hayatını kaybeden sanatçının adı, uzun yıllar yaşadığı Ayvalık Cunda'da bir sokağa verildi.
Öztekin’in eşi Esra Öztekin, bu durum üzerine çok gurur duyduğunu söyleyerek sokağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Öztekin “Hem çok mutlu oldum hem çok duygulandım. Sevdiğim adamın ismi Ayvalık Cunda’ya ilk gittiğinde yıllarca yaşadığı sokağa verildi. Artık, onun ismi Cunda’da Rasim Öztekin Sokağı’nda yaşayacak. Bu güzel düşünce ve girişimleri için Cunda Adası ve Ayvalık sakinlerine ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ederim” dedi.