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Rasim Öztekin'in adı yaşadığı sokağa verildi
Rasim Öztekin'in adı yaşadığı sokağa verildi
Geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in adı, uzun yıllar yaşadığı Ayvalık Cunda'da bir sokağa verildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
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rasim öztekin
yaşam
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Sanatçı Rasim Öztekin, geçen yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.62 yaşında hayatını kaybeden sanatçının adı, uzun yıllar yaşadığı Ayvalık Cunda'da bir sokağa verildi.Öztekin’in eşi Esra Öztekin, bu durum üzerine çok gurur duyduğunu söyleyerek sokağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.Öztekin “Hem çok mutlu oldum hem çok duygulandım. Sevdiğim adamın ismi Ayvalık Cunda’ya ilk gittiğinde yıllarca yaşadığı sokağa verildi. Artık, onun ismi Cunda’da Rasim Öztekin Sokağı’nda yaşayacak. Bu güzel düşünce ve girişimleri için Cunda Adası ve Ayvalık sakinlerine ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ederim” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210308/rasim-oztekinin-doktorundan-aciklama-hayati-tehlikesi-devam-ediyor-1043980076.html
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rasim öztekin, ayvalık, sokak

Rasim Öztekin'in adı yaşadığı sokağa verildi

12:19 24.03.2022 (güncellendi: 12:26 24.03.2022)
© AARasim Öztekin
Rasim Öztekin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AA
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Geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in adı, uzun yıllar yaşadığı Ayvalık Cunda'da bir sokağa verildi.
Sanatçı Rasim Öztekin, geçen yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.
62 yaşında hayatını kaybeden sanatçının adı, uzun yıllar yaşadığı Ayvalık Cunda'da bir sokağa verildi.
Öztekin’in eşi Esra Öztekin, bu durum üzerine çok gurur duyduğunu söyleyerek sokağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Öztekin “Hem çok mutlu oldum hem çok duygulandım. Sevdiğim adamın ismi Ayvalık Cunda’ya ilk gittiğinde yıllarca yaşadığı sokağa verildi. Artık, onun ismi Cunda’da Rasim Öztekin Sokağı’nda yaşayacak. Bu güzel düşünce ve girişimleri için Cunda Adası ve Ayvalık sakinlerine ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ederim” dedi.
Rasim Öztekin, Siyami Ersek Hastanesi, Prof. Dr. Cevdet Uğur Kocaoğulları, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2021
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Rasim Öztekin'in doktorundan açıklama: Hayati tehlikesi devam ediyor
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