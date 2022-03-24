https://tr.sputniknews.com/20220324/rusyada-turk-is-dunyasi-icin-yeni-firsatlar-aciliyor-1055023642.html

'Rusya’da Türk iş dünyası için yeni fırsatlar açılıyor'

'Rusya’da Türk iş dünyası için yeni fırsatlar açılıyor'

Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının devam ettiği koşullarda, başta Batılı çok uluslu şirketler olmak üzere bazı yabancı şirketler, Rus iş dünyası ile... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T19:01+0300

2022-03-24T19:01+0300

2022-03-24T19:01+0300

görüş

türkiye

rusya

işbirliği

ali galip savaşır

dünya türk iş konseyi (dtik)

iş dünyası

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Sputnik’e konuşan Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır’a göre bu durum, Türk iş dünyası için yeni fırsatlar doğurmakta:'Türk iş dünyası hangi alan ve sektörlerde Rusya ile işbirliğini arttırabilir' sorusuna Savaşır şöyle cevap verdi:Rus iş dünyasının son yıllarda Türklerle çalışmayı daha fazla tercih ettiğini, Türk tarafının da son dönemde Rusya’nın inşaat malzemesi, gıda, kişisel bakım-kozmetik ürün piyasasını dikkatle izlediğini belirten Savaşır şöyle devam etti:

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2022

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Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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türkiye, rusya, işbirliği, ali galip savaşır, dünya türk iş konseyi (dtik), iş dünyası