https://tr.sputniknews.com/20220324/rusyada-turk-is-dunyasi-icin-yeni-firsatlar-aciliyor-1055023642.html
'Rusya’da Türk iş dünyası için yeni fırsatlar açılıyor'
'Rusya’da Türk iş dünyası için yeni fırsatlar açılıyor'
Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının devam ettiği koşullarda, başta Batılı çok uluslu şirketler olmak üzere bazı yabancı şirketler, Rus iş dünyası ile... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T19:01+0300
2022-03-24T19:01+0300
2022-03-24T19:01+0300
görüş
türkiye
rusya
işbirliği
ali galip savaşır
dünya türk iş konseyi (dtik)
iş dünyası
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Sputnik’e konuşan Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır’a göre bu durum, Türk iş dünyası için yeni fırsatlar doğurmakta:'Türk iş dünyası hangi alan ve sektörlerde Rusya ile işbirliğini arttırabilir' sorusuna Savaşır şöyle cevap verdi:Rus iş dünyasının son yıllarda Türklerle çalışmayı daha fazla tercih ettiğini, Türk tarafının da son dönemde Rusya’nın inşaat malzemesi, gıda, kişisel bakım-kozmetik ürün piyasasını dikkatle izlediğini belirten Savaşır şöyle devam etti:
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Amur Gadjiev
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türkiye, rusya, işbirliği, ali galip savaşır, dünya türk iş konseyi (dtik), iş dünyası
'Rusya’da Türk iş dünyası için yeni fırsatlar açılıyor'
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Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının devam ettiği koşullarda, başta Batılı çok uluslu şirketler olmak üzere bazı yabancı şirketler, Rus iş dünyası ile işbirliğini kısıtlayarak Rusya pazarındaki varlıklarını sınırlamaya karar verdi.
Sputnik’e konuşan Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır’a göre bu durum, Türk iş dünyası için yeni fırsatlar doğurmakta:
“Batı’nın Rusya’dan çekilme kararı, Türk iş dünyası açısından fırsat yaratıcı veya var olan ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olacağı düşüncesindeyim. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Pandemi sonrası yorgun olan pazarın son gelişmelerle durağanlaşacağı ve 1990’lı yıllarda yapılan hatalardan ders alınması gerektiğinin unutulmaması."
'Türk iş dünyası hangi alan ve sektörlerde Rusya ile işbirliğini arttırabilir' sorusuna Savaşır şöyle cevap verdi:
“Batı’nın aldığı kararlar; başta inşaat malzemeleri, otomotiv yan sanayii, gıda (tümü), kişisel bakım ürünleri-kozmetik, medikal-sağlık, konfeksiyon, tekstil ve turizm sektörlerinde Türk iş dünyası Rusya ile işbirliğini geliştirip pazar paylarını arttırabilir."
Rus iş dünyasının son yıllarda Türklerle çalışmayı daha fazla tercih ettiğini, Türk tarafının da son dönemde Rusya’nın inşaat malzemesi, gıda, kişisel bakım-kozmetik ürün piyasasını dikkatle izlediğini belirten Savaşır şöyle devam etti:
“Rusya’daki Türk iş dünyası son gelişmeleri tüm dikkatle takip ederek duruma göre pozisyon almaktadır."