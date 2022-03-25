https://tr.sputniknews.com/20220325/bana-yardim-edersen-ak-sakalli-hizir-seni-bulacak-diyerek-lise-ogrencisini-dolandirdi-1055045050.html

'Bana yardım edersen ak sakallı Hızır seni bulacak' diyerek lise öğrencisini dolandırdı

'Bana yardım edersen ak sakallı Hızır seni bulacak' diyerek lise öğrencisini dolandırdı

Kayseri'de bir lise öğrencisine kendisini ‘Seyyid Burhaneddin'in torunu’ olarak tanıtan ve "Bana yardım edersen ak sakallı Hızır Aleyhisselam sana misliyle... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T14:13+0300

2022-03-25T14:13+0300

2022-03-25T14:20+0300

hızır aleyhisselam

türkiye

dolandırıcılık

kayseri

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Kayseri'de iddiaya göre, Seyyid Burhaneddin Türbesi'nin bahçesinde lise son sınıf öğrencisi U.Y.'nin yanına gelen bir kişi, dini öğütler verdi, onunla birlikte türbeyi ve çevresindeki mezarları ziyaret etti.Bu sırada, kendisini Mevlana'nın hocası ‘Seyyid Burhaneddin'in torunu’ olarak tanıtan ve adının C.K. olduğunu söyleyen kişi, 18 yaşındaki U.Y'den kendisine yardımda bulunması durumunda dua edeceğini, yapacağı bağışa "Hızır Aleyhisselam'ın da misliyle karşılık vereceğini" anlattı.‘Benim için değil Allah için’C.K'ye inanarak 400 lira veren, anı olması için cep telefonuyla şüphelinin fotoğrafını da çeken U.Y, bu kişinin yanından ayrıldıktan sonra dolandırıldığını anlayarak, polise şikayette bulundu.U.Y'nin ifadesinde, "Şüpheli bana ibadet etmenin öneminden bahsetti, sonra mezarları ziyaret ettik. Bir mezar taşını 3 kere öptü, Kuran-ı Kerim okudu. 'Sana bir sır vereceğim, ben Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin torunuyum' dedi. Bana dini kitaplar hediye etti. Sonra 'Benim için değil, Allah için ne verebilirsin. Hızır Aleyhisselam paranı sana misliyle geri verecek' dedi. 400 lira verdiğim kişi beni türbe yakınındaki otobüs durağına yönlendirip, 'Ak sakallı, beyaz elbiseli Hızır seni bulacak' dedi. Durağa gidip bir süre bekledikten sonra dolandırıldığımı anladım" dediği öğrenildi.Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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hızır aleyhisselam, dolandırıcılık, kayseri