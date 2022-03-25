Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220325/bana-yardim-edersen-ak-sakalli-hizir-seni-bulacak-diyerek-lise-ogrencisini-dolandirdi-1055045050.html
'Bana yardım edersen ak sakallı Hızır seni bulacak' diyerek lise öğrencisini dolandırdı
'Bana yardım edersen ak sakallı Hızır seni bulacak' diyerek lise öğrencisini dolandırdı
Kayseri'de bir lise öğrencisine kendisini ‘Seyyid Burhaneddin'in torunu’ olarak tanıtan ve "Bana yardım edersen ak sakallı Hızır Aleyhisselam sana misliyle... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T14:13+0300
2022-03-25T14:20+0300
hızır aleyhisselam
türkiye
dolandırıcılık
kayseri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055045002_0:0:814:458_1920x0_80_0_0_87277dc8f175cbcdcf995e2a5ded326e.jpg
Kayseri'de iddiaya göre, Seyyid Burhaneddin Türbesi'nin bahçesinde lise son sınıf öğrencisi U.Y.'nin yanına gelen bir kişi, dini öğütler verdi, onunla birlikte türbeyi ve çevresindeki mezarları ziyaret etti.Bu sırada, kendisini Mevlana'nın hocası ‘Seyyid Burhaneddin'in torunu’ olarak tanıtan ve adının C.K. olduğunu söyleyen kişi, 18 yaşındaki U.Y'den kendisine yardımda bulunması durumunda dua edeceğini, yapacağı bağışa "Hızır Aleyhisselam'ın da misliyle karşılık vereceğini" anlattı.‘Benim için değil Allah için’C.K'ye inanarak 400 lira veren, anı olması için cep telefonuyla şüphelinin fotoğrafını da çeken U.Y, bu kişinin yanından ayrıldıktan sonra dolandırıldığını anlayarak, polise şikayette bulundu.U.Y'nin ifadesinde, "Şüpheli bana ibadet etmenin öneminden bahsetti, sonra mezarları ziyaret ettik. Bir mezar taşını 3 kere öptü, Kuran-ı Kerim okudu. 'Sana bir sır vereceğim, ben Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin torunuyum' dedi. Bana dini kitaplar hediye etti. Sonra 'Benim için değil, Allah için ne verebilirsin. Hızır Aleyhisselam paranı sana misliyle geri verecek' dedi. 400 lira verdiğim kişi beni türbe yakınındaki otobüs durağına yönlendirip, 'Ak sakallı, beyaz elbiseli Hızır seni bulacak' dedi. Durağa gidip bir süre bekledikten sonra dolandırıldığımı anladım" dediği öğrenildi.Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210331/cennete-gideceksin-vaadiyle-restoran-isletmecisini-50-bin-tl-dolandirdilar-allaha-karsi-mi-1044156599.html
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055045002_139:0:750:458_1920x0_80_0_0_fd0afabbf2d5f7478e25097d2f5cdb01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hızır aleyhisselam, dolandırıcılık, kayseri

'Bana yardım edersen ak sakallı Hızır seni bulacak' diyerek lise öğrencisini dolandırdı

14:13 25.03.2022 (güncellendi: 14:20 25.03.2022)
© AAKendini ‘Seyyid Burhaneddin'in torunu’ olarak tanıtan dolandırıcı
Kendini ‘Seyyid Burhaneddin'in torunu’ olarak tanıtan dolandırıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© AA
Kayseri'de bir lise öğrencisine kendisini ‘Seyyid Burhaneddin'in torunu’ olarak tanıtan ve "Bana yardım edersen ak sakallı Hızır Aleyhisselam sana misliyle karşılığını verecek" diyerek 400 lirasını alan şüpheli aranıyor.
Kayseri'de iddiaya göre, Seyyid Burhaneddin Türbesi'nin bahçesinde lise son sınıf öğrencisi U.Y.'nin yanına gelen bir kişi, dini öğütler verdi, onunla birlikte türbeyi ve çevresindeki mezarları ziyaret etti.
Bu sırada, kendisini Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in torunu’ olarak tanıtan ve adının C.K. olduğunu söyleyen kişi, 18 yaşındaki U.Y'den kendisine yardımda bulunması durumunda dua edeceğini, yapacağı bağışa "Hızır Aleyhisselam'ın da misliyle karşılık vereceğini" anlattı.

‘Benim için değil Allah için’

C.K'ye inanarak 400 lira veren, anı olması için cep telefonuyla şüphelinin fotoğrafını da çeken U.Y, bu kişinin yanından ayrıldıktan sonra dolandırıldığını anlayarak, polise şikayette bulundu.
U.Y'nin ifadesinde, "Şüpheli bana ibadet etmenin öneminden bahsetti, sonra mezarları ziyaret ettik. Bir mezar taşını 3 kere öptü, Kuran-ı Kerim okudu. 'Sana bir sır vereceğim, ben Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin torunuyum' dedi. Bana dini kitaplar hediye etti. Sonra 'Benim için değil, Allah için ne verebilirsin. Hızır Aleyhisselam paranı sana misliyle geri verecek' dedi. 400 lira verdiğim kişi beni türbe yakınındaki otobüs durağına yönlendirip, 'Ak sakallı, beyaz elbiseli Hızır seni bulacak' dedi. Durağa gidip bir süre bekledikten sonra dolandırıldığımı anladım" dediği öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Mahkeme - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2021
DÜNYA
'Cennete gideceksin' vaadiyle restoran işletmecisini 50 bin TL dolandırdılar: 'Allah'a karşı mı geliyorsun?' dediler
31 Mart 2021, 08:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала