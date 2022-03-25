https://tr.sputniknews.com/20220325/bebegine-camasir-sulu-iskence-eden-anneye-20-yil-hapis-1055037379.html

Bebeğine çamaşır sulu işkence eden anneye 20 yıl hapis

Bebeğine çamaşır sulu işkence eden anneye 20 yıl hapis

Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kestiği ve şırınga batırarak sabun ve çamaşır sulu enjekte ettiği iddiasıyla yargılanan... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T11:24+0300

2022-03-25T11:24+0300

2022-03-25T11:24+0300

türkiye

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bebek

işkence

çamaşır suyu

hapis cezası

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Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Ezgi Karaçalı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı tarafların boşandığını ve sanığın soyadının Karaçalı olarak değiştiğini söyledi.Müşteki avukatı sanığın olayın hemen ardından polis merkezine gidip verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyleyerek cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada söz alan sanık avukatı, “Alınan 3 raporda da atılı suça ilişkin maddi bulgu belirtilmemiştir. Atılı suç ile illiyet bağı kurulmamıştır. Müvekkilimin beraatını ve tahliyesini talep ediyorum” dedi.“Çocuğum paramparçaydı”Sanık avukatının savunma yaptığı sırada duruşmada gerginlik yaşandı. Baba Eray Korucu sanık avukatına yönelik “Senin çocuğun var mı? Benim çocuğum paramparçaydı. Sol elini kullanamıyor” diyerek bağırdı. Sanık anne Ezgi Karaçalı ise savunmasında “İşlemediğim bir suçtan dolayı 3 yıldır tutukluyum” diyerek beraatını talep etti.İndirim uygulanmadıKararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ezgi Karaçalının öz çocuğunu tasarlayarak ve eziyet çektirme yoluyla öldürmeye kalkışmasının sabit olduğunu belirterek 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.Sanığın eyleminin kamu vicdanının yaralayan travmatik özelliğini dikkate alan mahkeme heyeti takdir indirimi uygulamadı. Mahkeme, cezanın infazından sonra başlamak üzere sanığın 20 yıl velayet hakkını kullanmaktan yasaklanmasına karar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20190531/-olmesi-icin-yaptim-demisti-bebegine-siringayla-camasir-suyu-enjekte-eden-anneye-1039214694.html

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anne, bebek, işkence, çamaşır suyu, hapis cezası