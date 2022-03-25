https://tr.sputniknews.com/20220325/cumhurbaskani-erdogan-tokat-havalimani--acilis-toreninde-konusuyor--1055050365.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da aşacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da aşacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomide büyük bir mücadele yürütüyoruz" vurgusunu yaparak, "Türkiye, nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T16:58+0300

2022-03-25T16:58+0300

2022-03-25T17:51+0300

politika

recep tayyip erdoğan

tokat

açılış

brüksel

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Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birbirimize daha çok kenetleneceğiz bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. İşte dün ben Brüksel'deydim. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık, mesajlarımızı verdik" dedi.Tokat Havalimanı’nın yatırım bedelinin bir milyar 200 milyon lira olduğunu belirten Erdoğan "İki milyon yolcu kapasitesi var. Havayolu ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Birileri laf üretir biz ise iş üretiriz. Haziran 2023'te yeni bir destan yazacağız. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Tokat'ın hak ettiği hizmetleri vermeye önem veriyoruz. Anadolu'nun ilk üniversitesi de Tokat sınırları içerisindedir. Ülkemiz eğitiminde öncü rol almıştır. Vatan savunması yolunda gözlerini kırpmayan nice yiğitleri koynundan çıkarmış şehirdir. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır. 25 ayrı yatırımı resmen hizmete açıyoruz" ifadelerini kullandı.'Ekonomide büyük bir mücadele yürütüyoruz'"Ekonomide büyük bir mücadele yürütüyoruz" diyen Erdoğan, "Her değişim gibi, her devrim gibi bu sürecinde sancılarını yaşıyor, bedellerini ödüyoruz. Tüm bu fedakarlıklarımıza değecek. Salgın döneminde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, dünyadaki dengelerin nasıl sarsıldığını hep beraber gördük. Şu anda 19 şehir hastanesiyle sizi hizmetinizdeyiz" şeklinde konuştu.Erdoğan, Türkiye'deki hayat pahalılığı sorununun kısa sürede aşılacağını belirterek, "Sağlık krizinin tetiklediği ekonomik sarsıntı henüz dinmemişken Ukrayna-Rusya Savaşıyla krizin nasıl derinleştiğine şahit olduk. Türkiye güçlü altyapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse, yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır. Aldığımız pek çok tedbirle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz. Fiyat artışlarının yol açtığı yükün omuzlarımıza bindiğini biliyoruz. Sabredersek çalışmaya devam ederseki, sağlam durursak hepimizi güvenli, huzurlu, müreffeh bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın. Dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Türkiye'nin gücünün büyüklüğünü bölgemizde ve dünyamızda herkes görüyor. Ekonomide yaşanan çalkantılar sadece Türkiye'de mi? Hayır, tüm dünyada. Bizim diğerlerinden farkımız, biz bu süreci fırsata dönüştürdük. Asgari ücrette yaptığmız zamla, artışla tarihin en yüksek zammını yaptık" değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan konuşmasının devamında şunları kaydetti:Tokat'a bugün elimiz boş gelmedik. Yatırım bedeli 5 milyar lirayı bulan hizmetin resmi açılışını yapıyoruz. Biraz önce indiğimiz ve kurdela kesimiyle siftahını yaptığımız Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz. Bu havalimanının yıllık 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesi var. Yeni havalimanımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tek ulaştırma yatırımı elbette havalimanı değil.Sağlıkta devlet hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda yatırımın açılışını bugün yapıyoruz. Merkezde ve ilçelerimizdeki spor tesislerinin, gölet, atık su tesislerinin resmi açılışlarını bugün bu meydandan gerçekleştiriyoruz.Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını hizmete açıyoruz. Tokat belediyemizin hayata geçirdiği eserlerin de resmi açılışını yapıyoruz. Tüm bu eserlerin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bunlar sadece bugün açılışını yaptığımız eserler. Son 20 yılda Tokat'a yaptığımız eserleri saymaya kalksak saymakla bitiremeyiz. Bu yatırımların toplam bedeli 47 milyar lira.Geçen hafta 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli rüzgar altındaydı. Şifa bulduk. Henüz atlatamadık. Yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Bu şifa bizleri çok daha ileriye taşıyacaktır.Birileri laf üretir biz iş üretiriz. Haziran 2023'te yeni bir destan yazacağız. Ziya Paşa ne diyor, Eşek ölür kalır semeri, İnsan ölür kalır eseri. Tokat'a 6 millet bahçesi kazandırıyoruz."

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recep tayyip erdoğan, tokat, açılış, brüksel