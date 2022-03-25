https://tr.sputniknews.com/20220325/miss-hitler-guzellik-yarismacisina-yasa-disi-neo-nazi-orgute-uyelikten-3-yil-hapis-cezasi-1055042370.html

İngiltere'de 'Miss Hitler' güzellik yarışmacısına şartlı tahliye

İngiltere'de 'Miss Hitler' güzellik yarışmacısına şartlı tahliye

İngiltere'de 2016'da düzenlenen 'Miss Hitler' güzellik yarışmasının bir katılımcısının da olduğu 4 kişiye, yasa dışı neo-Nazi örgütü Ulusal Eylem'e (National... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T13:39+0300

2022-03-25T13:39+0300

2022-03-25T13:47+0300

dünya

nazi

neo-nazi

dava

ingiltere

national action (ulusal eylem)

örgüt

yarışma

güzellik yarışması

hapis

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Yasaklı İngiliz Ulusal Eylem (NA) örgütünün üyesi olduğu için hapse atılan eski 'Miss Hitler' güzellik yarışmacısı Alice Cutter hakkında, 3 yıl hapis cezası aldığı davada şartlı tahliye kararı verildi. Bu, Cutter'ın yaz başına kadar serbest bırakılabileceği anlamına geliyor.Daily Mail'e konuşan Şartlı Tahliye Kurulu sözcüsü, "Alice Cutter isminin, şartlı tahliye incelemesinin Adalet Bakanı tarafından Şartlı Tahliye Kurulu'na havale edildiğini ve Mart ayı sonlarında duruşma için listeye alındığını söyleyebiliriz" dedi.Kurulun aktardığına göre, davanın seyrinde sözlü duruşmaya kadar yüzlerce sayfa kanıt ve rapor dikkatle inceleniyor ve tanıklardan toplanan kanıtlar, uzman bir ekip tarafından uzun uzadıya sorgulanıyor.Hapis cezasının 19 ayını yattıŞu anda Batı Yorkshire, Flockton köyü yakınlarındaki HMP New Hall'de tutuklu bulunan 25 yaşındaki Alice Cutter, üç yıllık hapis cezasının 19 ayını tamamladı. Aynı davada Cutter'ın 25 yaşındaki eski erkek arkadaşı Mark Jones da 5.5 yıl hapis cezası aldı. Suç ortakları 19 yaşındaki Connor Scothern 18 ay, 24 yaşındaki Garry Jack 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Telefon mesajları delil olarak sunulduAlice Cutter, meşhur toplama kampına atıfta bulunarak 'Miss Hitler' güzellik yarışmasına 'Bayan Buchenwald' olarak garson rolünde katılmıştı.İngiltere'nin Birmingham kentinde görülen davada savcılık, jüri üyelerine Cutter'ın 'sinagoglara zehirli gaz atılması ve bir Yahudinin kesik başıyla futbol oynanması' konusunda 'şaka yaptığı' telefon mesajarını sundu. Öte yandan tanıkların ifadesine göre, demiryolu mühendisi olan 25 yaşındaki Mark Jones'un yasaklı grupta 'lider ve stratejist' olduğu söylendi.2016'daki 'Miss Hitler' güzellik yarışmasını, adı açıklanmayan İskoçyalı bir kadının kazandığı ilan edilmişti.

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nazi, neo-nazi, dava, ingiltere, national action (ulusal eylem), örgüt, yarışma, güzellik yarışması, hapis, şartlı tahliye