https://tr.sputniknews.com/20220325/soygu-azerbaycan-savunma-bakani-ile-daglik-karabagi-konustu---1055046161.html

Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı ile Dağlık Karabağ’ı konuştu

Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı ile Dağlık Karabağ’ı konuştu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki durumun istikrara... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T14:48+0300

2022-03-25T14:48+0300

2022-03-25T14:50+0300

dünya

rusya

azerbaycan

dağlık karabağ

sergey şoygu

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Dağlık Karabağ’da barış gücü operasyonunun gerçekleştirildiği bölgede durumun gerginleşmesi ile bağlantılı olarak, bugün Şoygu ve Hasanov arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Taraflar Dağlık Karabağ’daki durumun istikrara kavuşturulması ve Kafkasya’da güvenliğin desteklenmesi konularını konuştu. Bakanlar ayrıca barış gücü operasyonu ve bölgedeki insani durumu masaya yatırdı. Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da gerginliğin tırmandığını açıklamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise ‘Ermeni kaynaların’ Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlu olduğu bölgede gerginliğin arttığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

rusya

azerbaycan

dağlık karabağ

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rusya, azerbaycan, dağlık karabağ, sergey şoygu