https://tr.sputniknews.com/20220325/soygu-azerbaycan-savunma-bakani-ile-daglik-karabagi-konustu---1055046161.html
Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı ile Dağlık Karabağ’ı konuştu
Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı ile Dağlık Karabağ’ı konuştu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki durumun istikrara... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T14:48+0300
2022-03-25T14:48+0300
2022-03-25T14:50+0300
dünya
rusya
azerbaycan
dağlık karabağ
sergey şoygu
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Dağlık Karabağ’da barış gücü operasyonunun gerçekleştirildiği bölgede durumun gerginleşmesi ile bağlantılı olarak, bugün Şoygu ve Hasanov arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Taraflar Dağlık Karabağ’daki durumun istikrara kavuşturulması ve Kafkasya’da güvenliğin desteklenmesi konularını konuştu. Bakanlar ayrıca barış gücü operasyonu ve bölgedeki insani durumu masaya yatırdı. Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da gerginliğin tırmandığını açıklamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise ‘Ermeni kaynaların’ Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlu olduğu bölgede gerginliğin arttığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.
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rusya, azerbaycan, dağlık karabağ, sergey şoygu
Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı ile Dağlık Karabağ’ı konuştu
14:48 25.03.2022 (güncellendi: 14:50 25.03.2022)
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki durumun istikrara kavuşturulması konusunu görüştü.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Dağlık Karabağ’da barış gücü operasyonunun gerçekleştirildiği bölgede durumun gerginleşmesi ile bağlantılı olarak, bugün Şoygu ve Hasanov arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.
Taraflar Dağlık Karabağ’daki durumun istikrara kavuşturulması ve Kafkasya’da güvenliğin desteklenmesi konularını konuştu. Bakanlar ayrıca barış gücü operasyonu ve bölgedeki insani durumu masaya yatırdı.
Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da gerginliğin tırmandığını açıklamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise ‘Ermeni kaynaların’ Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlu olduğu bölgede gerginliğin arttığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.