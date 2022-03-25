https://tr.sputniknews.com/20220325/tarikat-yurdunda-ogrencilere-siddet-uygulayan-gorevli-tutuklandi-1055056021.html

Tarikat yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı

Tarikat yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı

Esenler’de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen görevli, tutuklanarak cezaevine... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T21:45+0300

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türkiye

tarikat

şiddet

yurt

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İstanbul Esenler’de özel bir erkek yurdunda görevli bir kişi, masanın etrafında ders çalışan öğrencileri dövmüş, görüntüler ortaya çıkınca da gözaltına alınmıştı. Görevli A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.'Bu olaydan sonra dernekten istifa ettim şu an işsizim'Şüpheli A.E. nöbetçi savcılığa verdiği ifadesinde maden mühendisi olduğunu ve dernekte evrak işleri ile uğraştığını söyleyerek, "Sayısalım iyi olduğu için bazen çocuklara derslerinde yardım ediyordum. Videodaki görüntülerde çocuklar sınavlarına çalışıyorlardı. Ben de çocuklara yardımcı olabilmek için etüde girmiştim. Ben çocukları sürekli konuşmamaları yönünde ikaz etmeme rağmen konuşmaya devam ettiler. Öğrencilerden biri bana karşı alaycı tavırlarda bulundu. Diğer arkadaşlarını da bu şekilde davranarak gürültü yapmaya yönlendirdi. Bir anlık öfke ile sessizliği sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Bu olaydan önce çocuklara yönelik herhangi bir şiddet eylemim olmamıştır. Bu olaydan sonra dernekten istifa ettim şu an işsizim" dedi.Şüpheli A.E. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

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tarikat, şiddet, yurt