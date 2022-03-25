https://tr.sputniknews.com/20220325/turkiyeye-enerji-veren-kadinlara-odulleri-verildi-kadin-isterse-dunyayi-degistirir-1055056218.html

‘Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar’a ödülleri verildi: ‘Kadın isterse dünyayı değiştirir’

‘Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar’a ödülleri verildi: ‘Kadın isterse dünyayı değiştirir’

Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’ninde toplam 7 farklı kategoride 14 kadına ödülleri verildi. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T21:56+0300

2022-03-25T21:56+0300

2022-03-25T22:07+0300

türkiye

enerji

kadın

fatih dönmez

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

enerji veren kadınlar ödül töreni

türkiye

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Enerji sektöründe kadın istihdamına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerine teslim edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleşen ödül töreninde, pandemi sebebiyle yapılamayan 2020 senesinin ödülleri de verildi.Akademi, Profesyonel, İş Dünyası, İlham Veren Kadın, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Jüri Özel kategorilerinde verilen ödüller, aralarında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekili Erişah Arıcan’ın da olduğu bir jüri tarafından seçildi. Salgın nedeniyle 2020'de ertelenen ödüllerin de sahiplerini bulduğu gecede, sanatçı Sertap Erener de konser verdi.Akademi kategorisinde, 2020 senesinin ödülü İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Figen Kadırgan’a verilirken, aynı kategorinin 2022 senesi ödülünü Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Güneş’e takdim edildi. Profesyonel dalındaki ödüle 2020 yılında Enerjisa Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Müdürü Hülya Erdener Kılınç, 2022 yılında da Aras Elektrik Dağıtım AŞ İl Koordinatörü Meryem Akpınar hak kazandı. İş Dünyası kategorisinde de ödülleri Schmid Pekintaş Genel Müdür Yardımcısı Derya Kaya ve Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli kazandı.Girişimcilik ödülleri, Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde tarlaya kurduğu güneş panelleriyle tüm ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayan Aysel Bakır ve Aydın’ın Kuyucak ilçesinde KOSGEB desteğiyle meyve sebze tesisi kuran kadın girişimci Yasemin Korkut’a verildi. Enerjide Örnek Şirket ödülleri Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Shell Türkiye’ye takdim edildi. İlham Veren Kadınlar kategorisinde ödüllere, dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri olan Nurten Akkuş ve Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda ödül kazanan kadın sporcular layık görüldü. Jüri Özel ödülleri de Diyarbakır Anneleri ve Turkovac Bilim Ekibi’nin kadın üyelerine verildi.‘Kadınlarımızın başarılarına, cesaret ve özgüvenlerine hep birlikte tanık olduk’Ödül töreninde konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Kadınlarımızın başarılarına, cesaret ve özgüvenlerine hep birlikte tanık olduk. Tüm bunlar bize gösterdi ki, kadın isterse dünyayı değiştirir. Bizler yeterki ön yargılarımıza esir olmayalım. Enerji sektörü bugün sadece maddi yatırımları ile değil, insan kaynağı yatırımları ile de Türkiye’de enerji çalışanı profilinin değişimine de ön ayak oluyor. Son yıllarda enerji şirketlerimizin işe alımlarından terfilere, saha personelinden yönetici kadrolarına kadar her kademede daha fazla kadına yer verdiklerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Kadınlarımızın varlığı ile Türkiye’nin en büyük projelerine imza atıyoruz. Son 20 yılda kadınlarımızın emekleri ile yenilenebilir enerjide örnek gösterilen ülkeler arasına geldik” dedi.‘Türkiye geneli kadın istihdamı yüzde 26 seviyesindeyken, enerji sektöründe maalesef bu oran yüzde 12.1’Dönmez, enerji sektöründe kadın istihdamının ülke geneline kıyasla çok daha düşük olduğunu vurgulayarak “Bugün Türkiye’nin en büyük projelerinin hepsinin altında kadınlarımızın imzası var. Bizim amacımız sadece bu başarıları görünür kılmak. Enerjideki cinsiyetçi algıları değiştirmek amacımız. Enerji sektörünü kadınlar için daha cazip kılmak amacıyla süreci daha fazla destekleyeceğiz. Türkiye geneli kadın istihdamı yüzde 26 seviyesinde. Ama enerji sektöründe maalesef bu oran yüzde 12.1. Bu rakamlar enerji sektörü olarak bizim daha yürüyecek çok yolumuzun olduğunu gösteriyor. Kadınlarımıza bu yolda her türlü kariyer imkanını açmaya kararlıyız. Kadınlarımızın önüne kurulan cam tavanları kırmaya, öğrenilmiş çaresizliği kırmaya kararlıyız” diye konuştu.

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türkiye, enerji, kadın, fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, enerji veren kadınlar ödül töreni