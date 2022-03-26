Türkiye
CANLI | Biden, bir kez daha Putin'e hakaret etti: 'O bir kasap, düşündüğüm şey bu'
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220326/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-kandemir-az-sabir-turkiyenin-yarinlari-cok-daha-aydinlik-olacak-1055067415.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Az sabır, Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Az sabır, Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, “Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık... 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T16:58+0300
2022-03-26T16:58+0300
politika
ak parti
erkan kandemir
recep tayyip erdoğan
ekonomik kriz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055067390_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_53079bcc40ba75c5cad8e171e1e048aa.jpg
Bir dizi etkinliğe katılmak için Yalova’ya gelen Kandemir, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde partilere ve vatandaşlara seslendi. Dün Tokat Hava Limanı açılışına katıldıklarını dile getiren Kandemir, başkalarının hayal edemeyeceği işleri günlük hayatın akışı içinde yaptıklarını söyledi. Dünyada ekonomik bir krizin yaşandığını ifade eden Kandemir, milletin karşısına müjdeli haberlerle çıkacaklarına vurgu yaparak, “Dünya başkanımız söyledi. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Biliyoruz hayat pahalılığı var. Biliyoruz bazı insanlar, bazı vatandaşlarımız geçim sıkıntıları yaşıyor ama bütün dünyada yaşanan krizin etkileri bunlar. Allah’a hamdolsun. Bizim başımızda Tayyip Erdoğan var. Allah’ın izniyle bu seçime hazırlanacağız bir yandan ama müjdelerle geleceğiz. Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak. Bu lider, bu kararlılık var oldukça evvel Allah bizim sırtımız yere gelmez” dedi. Tüm dünyanın Türkiye’yi gıptayla takip ettiğini söyleyen Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ayda 40 dünya lideriyle görüşme yaptığına dikkati çekti. Muhalefeti eleştiren Kandemir, “Bizim liderimiz dünyanın merkezinde. Bir de şu muhalefete bakın. Bir de şunların bakış açılarına, çapsızlıklarına, konuştuklarına bakın. Nerede Tayyip Erdoğan, nerede Kılıçdaroğlu?” ifadesini kullandı. Yalova 2023 seçimlerinde AK Parti’nin büyük başarı elde edeceğini sözlerine ekleyen Kandemir, cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da Yalova’ya davet edeceklerini söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055067390_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b45b6ff37f288fbc155244f130aaeff7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, erkan kandemir, recep tayyip erdoğan, ekonomik kriz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Az sabır, Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak

16:58 26.03.2022
© İHA / ERHAN ERDOĞAN-AW579288AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© İHA / ERHAN ERDOĞAN-AW579288
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, “Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak” dedi.
Bir dizi etkinliğe katılmak için Yalova’ya gelen Kandemir, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde partilere ve vatandaşlara seslendi.

Dün Tokat Hava Limanı açılışına katıldıklarını dile getiren Kandemir, başkalarının hayal edemeyeceği işleri günlük hayatın akışı içinde yaptıklarını söyledi.


Dünyada ekonomik bir krizin yaşandığını ifade eden Kandemir, milletin karşısına müjdeli haberlerle çıkacaklarına vurgu yaparak, “Dünya başkanımız söyledi. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Biliyoruz hayat pahalılığı var. Biliyoruz bazı insanlar, bazı vatandaşlarımız geçim sıkıntıları yaşıyor ama bütün dünyada yaşanan krizin etkileri bunlar. Allah’a hamdolsun. Bizim başımızda Tayyip Erdoğan var. Allah’ın izniyle bu seçime hazırlanacağız bir yandan ama müjdelerle geleceğiz. Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak. Bu lider, bu kararlılık var oldukça evvel Allah bizim sırtımız yere gelmez” dedi.


Tüm dünyanın Türkiye’yi gıptayla takip ettiğini söyleyen Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ayda 40 dünya lideriyle görüşme yaptığına dikkati çekti. Muhalefeti eleştiren Kandemir, “Bizim liderimiz dünyanın merkezinde. Bir de şu muhalefete bakın. Bir de şunların bakış açılarına, çapsızlıklarına, konuştuklarına bakın. Nerede Tayyip Erdoğan, nerede Kılıçdaroğlu?” ifadesini kullandı.

Yalova 2023 seçimlerinde AK Parti’nin büyük başarı elde edeceğini sözlerine ekleyen Kandemir, cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da Yalova’ya davet edeceklerini söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала