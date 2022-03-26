https://tr.sputniknews.com/20220326/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-kandemir-az-sabir-turkiyenin-yarinlari-cok-daha-aydinlik-olacak-1055067415.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Az sabır, Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Az sabır, Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, “Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık... 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T16:58+0300

2022-03-26T16:58+0300

2022-03-26T16:58+0300

politika

ak parti

erkan kandemir

recep tayyip erdoğan

ekonomik kriz

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Bir dizi etkinliğe katılmak için Yalova’ya gelen Kandemir, AK Parti İl Başkanlığı binası önünde partilere ve vatandaşlara seslendi. Dün Tokat Hava Limanı açılışına katıldıklarını dile getiren Kandemir, başkalarının hayal edemeyeceği işleri günlük hayatın akışı içinde yaptıklarını söyledi. Dünyada ekonomik bir krizin yaşandığını ifade eden Kandemir, milletin karşısına müjdeli haberlerle çıkacaklarına vurgu yaparak, “Dünya başkanımız söyledi. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Biliyoruz hayat pahalılığı var. Biliyoruz bazı insanlar, bazı vatandaşlarımız geçim sıkıntıları yaşıyor ama bütün dünyada yaşanan krizin etkileri bunlar. Allah’a hamdolsun. Bizim başımızda Tayyip Erdoğan var. Allah’ın izniyle bu seçime hazırlanacağız bir yandan ama müjdelerle geleceğiz. Az sabır. Heybemizde inşallah güzel müjdeler var. Türkiye’nin yarınları çok daha aydınlık olacak. Bu lider, bu kararlılık var oldukça evvel Allah bizim sırtımız yere gelmez” dedi. Tüm dünyanın Türkiye’yi gıptayla takip ettiğini söyleyen Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ayda 40 dünya lideriyle görüşme yaptığına dikkati çekti. Muhalefeti eleştiren Kandemir, “Bizim liderimiz dünyanın merkezinde. Bir de şu muhalefete bakın. Bir de şunların bakış açılarına, çapsızlıklarına, konuştuklarına bakın. Nerede Tayyip Erdoğan, nerede Kılıçdaroğlu?” ifadesini kullandı. Yalova 2023 seçimlerinde AK Parti’nin büyük başarı elde edeceğini sözlerine ekleyen Kandemir, cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da Yalova’ya davet edeceklerini söyledi.

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ak parti, erkan kandemir, recep tayyip erdoğan, ekonomik kriz