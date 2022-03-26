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https://tr.sputniknews.com/20220326/bakanligin-ari-ureticilerine-seker-tedariki-dokuz-kat-artti-toplam-30-bin-ton-1055064553.html
Bakanlığın arı üreticilerine şeker tedariki dokuz kat arttı: Toplam 30 bin ton
Bakanlığın arı üreticilerine şeker tedariki dokuz kat arttı: Toplam 30 bin ton
Tarım ve Orman Bakanlığı, arı üreticilerinin daha fazla ürün elde edebilmelerine imkan sağlayabilmek için 16 bin ton şeker arz ettiğini bildirdi. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T13:38+0300
2022-03-26T13:38+0300
ekonomi
tarım ve orman bakanlığı
arıcılık
şeker
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Bakanlık açıklamasına göre, 2021-2022 üretim döneminde sektörün girdi maliyetleri ve fiyat artışı gibi hususlar dikkate alınarak arı üreticilerine ek arz sağlanmasını kararlaştırıldı.Bugüne kadar arıcılara bakanlıkça 14 bin ton şeker arz edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bakanlığımızın yaptığı yeni planlama sonucunda da üreticilerimizin daha fazla ürün elde edebilmesine imkan sağlayabilmek için 16 bin ton şeker arzı daha sağlanmış olup, Tarım İl Müdürlükleri üzerinden arıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Bakanlığımızca, Türkşeker vasıtasıyla bir önceki yıl arıcılara 3 bin 500 ton şeker tedariki sağlanmıştır. Sektörel gelişmeler ışığında Bakanlığımızın arı üreticilerine bu üretim döneminde toplamda tedarik edeceği şeker miktarı, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık dokuz kat artırılarak 30 bin ton rakamına yükseltilmiştir.”
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tarım ve orman bakanlığı, arıcılık, şeker

Bakanlığın arı üreticilerine şeker tedariki dokuz kat arttı: Toplam 30 bin ton

13:38 26.03.2022
© AAArı
Arı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© AA
Tarım ve Orman Bakanlığı, arı üreticilerinin daha fazla ürün elde edebilmelerine imkan sağlayabilmek için 16 bin ton şeker arz ettiğini bildirdi.
Bakanlık açıklamasına göre, 2021-2022 üretim döneminde sektörün girdi maliyetleri ve fiyat artışı gibi hususlar dikkate alınarak arı üreticilerine ek arz sağlanmasını kararlaştırıldı.

Bugüne kadar arıcılara bakanlıkça 14 bin ton şeker arz edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bakanlığımızın yaptığı yeni planlama sonucunda da üreticilerimizin daha fazla ürün elde edebilmesine imkan sağlayabilmek için 16 bin ton şeker arzı daha sağlanmış olup, Tarım İl Müdürlükleri üzerinden arıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Bakanlığımızca, Türkşeker vasıtasıyla bir önceki yıl arıcılara 3 bin 500 ton şeker tedariki sağlanmıştır. Sektörel gelişmeler ışığında Bakanlığımızın arı üreticilerine bu üretim döneminde toplamda tedarik edeceği şeker miktarı, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık dokuz kat artırılarak 30 bin ton rakamına yükseltilmiştir.”
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