https://tr.sputniknews.com/20220326/bisikletli-cocuk-ezilmekten-son-anda-kurtuldu-1055060000.html
Bisikletli çocuk ezilmekten son anda kurtuldu
Bisikletli çocuk ezilmekten son anda kurtuldu
Hindistan’ın Kerala eyaletinde hızla yola fırlayan bisikletli çocuk, son anda otobüsün altında kalmaktan kurtuldu. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T02:41+0300
2022-03-26T02:41+0300
2022-03-26T02:43+0300
yaşam
bisiklet
hindistan
kaza
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Hindistan’ın Kerala eyaletinde motosiklet ve bir otobüs seyir halinde olduğu sırada bisikleti ile hızla yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk, önde ilerleyen motosiklete çarparak yola savruldu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, bisikletli çocuk motosikletin hemen arkasından gelen otobüsün altına girmekten de son anda kurtuldu.
hindistan
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MIA „Rosiya Segodnya“
bisiklet, hindistan, kaza
Bisikletli çocuk ezilmekten son anda kurtuldu
02:41 26.03.2022 (güncellendi: 02:43 26.03.2022)
Hindistan’ın Kerala eyaletinde hızla yola fırlayan bisikletli çocuk, son anda otobüsün altında kalmaktan kurtuldu.
Hindistan’ın Kerala eyaletinde motosiklet ve bir otobüs seyir halinde olduğu sırada bisikleti ile hızla yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk, önde ilerleyen motosiklete çarparak yola savruldu.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, bisikletli çocuk motosikletin hemen arkasından gelen otobüsün altına girmekten de son anda kurtuldu.