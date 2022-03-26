https://tr.sputniknews.com/20220326/bisikletli-cocuk-ezilmekten-son-anda-kurtuldu-1055060000.html

Bisikletli çocuk ezilmekten son anda kurtuldu

Bisikletli çocuk ezilmekten son anda kurtuldu

Hindistan’ın Kerala eyaletinde hızla yola fırlayan bisikletli çocuk, son anda otobüsün altında kalmaktan kurtuldu. 26.03.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

bisiklet

hindistan

kaza

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Hindistan’ın Kerala eyaletinde motosiklet ve bir otobüs seyir halinde olduğu sırada bisikleti ile hızla yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk, önde ilerleyen motosiklete çarparak yola savruldu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, bisikletli çocuk motosikletin hemen arkasından gelen otobüsün altına girmekten de son anda kurtuldu.

hindistan

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bisiklet, hindistan, kaza