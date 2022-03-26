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Çanakkale Köprüsü’nde ücretli geçiş dönemi bugün başladı
Çanakkale Köprüsü’nde ücretli geçiş dönemi bugün başladı
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T14:58+0300
2022-03-26T15:33+0300
türkiye
1915 çanakkale köprüsü
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Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mart'ta gerçekleştirildi.Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi.Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı.Ücretli geçişin ilk gününde ise sürücüler yaklaşık 6 dakika süren köprü ulaşımına ilgi gösterdi.Hürriyet Gazetesi'nde Burak Taşçı'nın haberine göre, Malkara'dan giriş yapıp köprüden geçen otomobiller 272.50 lira, minibüsler 366 lira, çekici TIR'lar 588 lira, 14 tekerli TIR'lar 683 lira, 16 tekerli TIR'lar 1181 lira, motosikletler ise 68 lira ücret ödeyecek
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1915 çanakkale köprüsü

Çanakkale Köprüsü’nde ücretli geçiş dönemi bugün başladı

14:58 26.03.2022 (güncellendi: 15:33 26.03.2022)
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCE1915 Çanakkale köprüsü
1915 Çanakkale köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© İHA / UTKU YAŞAR CÜCE
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı.
Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mart'ta gerçekleştirildi.
Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi.
Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı.
Ücretli geçişin ilk gününde ise sürücüler yaklaşık 6 dakika süren köprü ulaşımına ilgi gösterdi.

Hürriyet Gazetesi'nde Burak Taşçı'nın haberine göre, Malkara'dan giriş yapıp köprüden geçen otomobiller 272.50 lira, minibüsler 366 lira, çekici TIR'lar 588 lira, 14 tekerli TIR'lar 683 lira, 16 tekerli TIR'lar 1181 lira, motosikletler ise 68 lira ücret ödeyecek
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