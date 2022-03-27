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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220327/abd-rusya-yonetimini-degistirme-niyetinde-degiliz-bidenin-sozleri-insani-bir-tepkiydi-1055085251.html
ABD: Rusya yönetimini değiştirme niyetinde değiliz, Biden'ın sözleri insani bir tepkiydi
ABD: Rusya yönetimini değiştirme niyetinde değiliz, Biden'ın sözleri insani bir tepkiydi
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ülkesinin Rusya’da iktidarı değiştirme niyetinde olmadığını belirtti. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T18:27+0300
2022-03-27T18:27+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
julianne smith
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Smith, CNN’e açıklamasında, “Rejim değişikliği siyasetini izlemiyoruz” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘daha fazla iktidarda kalmaması gerektiği’ yönündeki sözlerini, 'insani faktörle' açıkladı. ABD liderinin, Polonya’daki Ukraynalı sığınmacılarla görüştüğünü anımsatan Smith, “Bu sözlerinin, o gün duyduğu hikayelere basit bir insani tepki olduğunu düşünüyorum” dedi.Smith, “ABD’nin, Rusya’daki rejimi değiştirme politikası yok, nokta” diye kaydetti.
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abd, rusya, julianne smith, joe biden, vladimir putin

ABD: Rusya yönetimini değiştirme niyetinde değiliz, Biden'ın sözleri insani bir tepkiydi

18:27 27.03.2022
© REUTERS / Evelyn HocksteinABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya ziyareti
ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ülkesinin Rusya’da iktidarı değiştirme niyetinde olmadığını belirtti.
Smith, CNN’e açıklamasında, “Rejim değişikliği siyasetini izlemiyoruz” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘daha fazla iktidarda kalmaması gerektiği’ yönündeki sözlerini, 'insani faktörle' açıkladı.
ABD liderinin, Polonya’daki Ukraynalı sığınmacılarla görüştüğünü anımsatan Smith, “Bu sözlerinin, o gün duyduğu hikayelere basit bir insani tepki olduğunu düşünüyorum” dedi.
Smith, “ABD’nin, Rusya’daki rejimi değiştirme politikası yok, nokta” diye kaydetti.
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