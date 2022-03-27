https://tr.sputniknews.com/20220327/abd-rusya-yonetimini-degistirme-niyetinde-degiliz-bidenin-sozleri-insani-bir-tepkiydi-1055085251.html
ABD: Rusya yönetimini değiştirme niyetinde değiliz, Biden'ın sözleri insani bir tepkiydi
ABD: Rusya yönetimini değiştirme niyetinde değiliz, Biden'ın sözleri insani bir tepkiydi
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ülkesinin Rusya’da iktidarı değiştirme niyetinde olmadığını belirtti. 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T18:27+0300
2022-03-27T18:27+0300
2022-03-27T18:27+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
julianne smith
joe biden
vladimir putin
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Smith, CNN’e açıklamasında, “Rejim değişikliği siyasetini izlemiyoruz” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘daha fazla iktidarda kalmaması gerektiği’ yönündeki sözlerini, 'insani faktörle' açıkladı. ABD liderinin, Polonya’daki Ukraynalı sığınmacılarla görüştüğünü anımsatan Smith, “Bu sözlerinin, o gün duyduğu hikayelere basit bir insani tepki olduğunu düşünüyorum” dedi.Smith, “ABD’nin, Rusya’daki rejimi değiştirme politikası yok, nokta” diye kaydetti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, julianne smith, joe biden, vladimir putin
ABD: Rusya yönetimini değiştirme niyetinde değiliz, Biden'ın sözleri insani bir tepkiydi
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ülkesinin Rusya’da iktidarı değiştirme niyetinde olmadığını belirtti.
Smith, CNN
’e açıklamasında, “Rejim değişikliği siyasetini izlemiyoruz”
ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘daha fazla iktidarda kalmaması gerektiği’ yönündeki sözlerini, 'insani faktörle' açıkladı.
ABD liderinin, Polonya’daki Ukraynalı sığınmacılarla görüştüğünü anımsatan Smith, “Bu sözlerinin, o gün duyduğu hikayelere basit bir insani tepki olduğunu düşünüyorum” dedi.
Smith, “ABD’nin, Rusya’daki rejimi değiştirme politikası yok, nokta” diye kaydetti.