https://tr.sputniknews.com/20220327/abd-rusya-yonetimini-degistirme-niyetinde-degiliz-bidenin-sozleri-insani-bir-tepkiydi-1055085251.html

ABD: Rusya yönetimini değiştirme niyetinde değiliz, Biden'ın sözleri insani bir tepkiydi

ABD: Rusya yönetimini değiştirme niyetinde değiliz, Biden'ın sözleri insani bir tepkiydi

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ülkesinin Rusya’da iktidarı değiştirme niyetinde olmadığını belirtti. 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T18:27+0300

2022-03-27T18:27+0300

2022-03-27T18:27+0300

ukrayna krizi

abd

rusya

julianne smith

joe biden

vladimir putin

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Smith, CNN’e açıklamasında, “Rejim değişikliği siyasetini izlemiyoruz” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘daha fazla iktidarda kalmaması gerektiği’ yönündeki sözlerini, 'insani faktörle' açıkladı. ABD liderinin, Polonya’daki Ukraynalı sığınmacılarla görüştüğünü anımsatan Smith, “Bu sözlerinin, o gün duyduğu hikayelere basit bir insani tepki olduğunu düşünüyorum” dedi.Smith, “ABD’nin, Rusya’daki rejimi değiştirme politikası yok, nokta” diye kaydetti.

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abd, rusya, julianne smith, joe biden, vladimir putin