Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti: Askerimizle de oturacağız, helalleşeceğiz

"Bir haksızlık var mı? Evet bir haksızlık var. Aile acıları hala yaşıyor mu? Evet, aile acıları hala yaşıyor. Ergenekon-Balyoz kumpaslarıyla çok sayıda askerimiz gözaltına alındı. Büyük acılar yaşandı. Aileleri büyük acılar yaşadılar ve bu acıları hala devam ediyor. Devletimizin askerimizle önce bir helalleşmesi lazım. Yapılan hataları bir şekliyle telafi etmesi lazım. Bu acıları çektirenleri, devletin kadrolarına kimler yerleştirdi, bunun da bilinmesi lazım. Devletin kadrolarına yerleştirenler, acaba bugün bir vicdan azabı çekiyorlar mı? Bunu da oturup kendi vicdanlarında sorgulamaları lazım. Daha da önemlisi bunlar hala aramızda geziyorlar."