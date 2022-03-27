https://tr.sputniknews.com/20220327/siirtte-picasso-imzali-tablo-ele-gecirildi-batmanda-incelenecek-1055085553.html

Siirt'te Picasso imzalı tablo ele geçirildi: Batman'da incelenecek

Siirt'te Picasso imzalı tablo ele geçirildi: Batman'da incelenecek

Siirt'te polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen ve üzerinde ünlü ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo, gerçek olup olmadığının tespiti için... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T18:38+0300

2022-03-27T18:38+0300

2022-03-27T18:38+0300

türkiye

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pablo picasso

tablo

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin çalışması sonucu, tespit edilen bir araçta arama yapıldı. Aramada, ünlü ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan bir tablo ele geçirildi.Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında el konulan tablo, gerçek olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Batman Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

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siirt, batman, pablo picasso, tablo