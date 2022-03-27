https://tr.sputniknews.com/20220327/siirtte-picasso-imzali-tablo-ele-gecirildi-batmanda-incelenecek-1055085553.html
Siirt'te Picasso imzalı tablo ele geçirildi: Batman'da incelenecek
Siirt'te Picasso imzalı tablo ele geçirildi: Batman'da incelenecek
Siirt'te polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen ve üzerinde ünlü ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo, gerçek olup olmadığının tespiti için... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T18:38+0300
2022-03-27T18:38+0300
2022-03-27T18:38+0300
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siirt
batman
pablo picasso
tablo
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin çalışması sonucu, tespit edilen bir araçta arama yapıldı. Aramada, ünlü ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan bir tablo ele geçirildi.Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında el konulan tablo, gerçek olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Batman Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
siirt, batman, pablo picasso, tablo
Siirt'te Picasso imzalı tablo ele geçirildi: Batman'da incelenecek
Siirt'te polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen ve üzerinde ünlü ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan tablo, gerçek olup olmadığının tespiti için Batman Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin çalışması sonucu, tespit edilen bir araçta arama yapıldı. Aramada, ünlü ressam Pablo Picasso'nun imzası bulunan bir tablo ele geçirildi.
Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında el konulan tablo, gerçek olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Batman Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.