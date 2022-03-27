https://tr.sputniknews.com/20220327/suudi-arabistanda-husilerin-saldirisi-sonucu-aramco-tesislerinde-cikan-yangin-sonduruldu-1055074421.html
Suudi Arabistan'da Husilerin saldırısı sonucu Aramco tesislerinde çıkan yangın söndürüldü
Suudi Arabistan'da Husilerin saldırısı sonucu Aramco tesislerinde çıkan yangın söndürüldü
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cidde kentindeki tesislerinde cuma akşamı Husilerin düzenlediği füze saldırısının ardından çıkan yangın... 27.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-27T00:59+0300
2022-03-27T00:59+0300
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suudi arabistan
saudi aramco
husiler
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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, cuma günü Husilerin füze saldırısının ardından Aramco tesislerindeki iki büyük petrol deposunda çıkan yangının söndürüldüğü belirtildi.Ne olmuştu?Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, cuma günü saldırının ardından yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını ifade etmişti.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberde de Aramco tesislerinin füzeyle hedef alındığı, saldırıda can kaybı olmadığı belirtilmişti.Haberde, bu tür saldırıların Suudi Arabistan'ın yanı sıra küresel enerji güvenliğini de hedef aldığı kaydedilmişti.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Cizan ve diğer bazı bölgelere insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini öne sürmüştü.
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Suudi Arabistan'da Husilerin saldırısı sonucu Aramco tesislerinde çıkan yangın söndürüldü
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cidde kentindeki tesislerinde cuma akşamı Husilerin düzenlediği füze saldırısının ardından çıkan yangın söndürüldü.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, cuma günü Husilerin füze saldırısının ardından Aramco tesislerindeki iki büyük petrol deposunda çıkan yangının söndürüldüğü belirtildi.
Ne olmuştu?
Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, cuma günü saldırının ardından yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını ifade etmişti.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberde de Aramco tesislerinin füzeyle hedef alındığı, saldırıda can kaybı olmadığı belirtilmişti.
Haberde, bu tür saldırıların Suudi Arabistan'ın yanı sıra küresel enerji güvenliğini de hedef aldığı kaydedilmişti.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Cizan ve diğer bazı bölgelere insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini öne sürmüştü.