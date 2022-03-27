https://tr.sputniknews.com/20220327/tonlarca-agirliktaki-kar-kutleleri-araclarin-ustune-dustu-belediye-baskani-uyarida-bulundu-1055075432.html

Tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri araçların üstüne düştü: Belediye başkanı uyarıda bulundu

Tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri araçların üstüne düştü: Belediye başkanı uyarıda bulundu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütleleri park halindeki 3 aracı kullanılamaz hale getirdi. Olay anında bölgede kimsenin... 27.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-27T03:50+0300

2022-03-27T03:50+0300

2022-03-27T04:16+0300

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Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi’nde 7 katlı bir binanın çatısından tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi, bina önünde park halindeki araçların üzerine düştü. Olay anında bölge kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.Yaşanan olay sonrası olay yerinde güvenlik önlemi alan ekipler kar altında birilerinin kalmış olma ihtimaline karşı kontrol gerçekleştirdi. AFAD, AKUT ve itfaiye ekiplerinin de görev aldığı arama faaliyetinde kar altında kalan kimsenin olmadığı tespit edildi. Çatılardan düşen karlar sebebiyle kapanan sokak ise daha sonra ekipler tarafından açıldı.Saray Mahallesi Muhtarı İrfan Urut, "İki gündür çatılarda biriken karlar için belediye tarafından anonslar geçiliyor. Maalesef ki bina sahipleri ve insanlar bu konuda çok duyarsız. Bu dikkatsizlikten dolayı maalesef ki bu akşam gördüğünüz üzere araçlar pert oldu. Bina sahipleri bu çatı sorununa bir çare bulması gerekiyor" dedi.AKUT Derneği Bitlis Temsilcisi Fevzi Epözdemir ise, "Bu aralar çatılarda biriken kardan dolayı ve havaların yumuşamasından dolayı böyle vakalarla sıklıkla karşılaştık. Görgü tanıklarıyla konuştuk. Karın altında insan var mı yok mu diye. Ciddi kar kütleleri var, bir görgü tanığının vermiş olduğu ifade bir kişinin olduğuydu. Muhtemelen öyle bir şey yoktur ama biz her ihtimale karşı gereken çalışmaları gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Geylani: Vatandaşlarımızdan ev veya iş yerlerinin çatılarının karını temizlemelerini rica ediyorumTatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, çatı saçaklarında tehlike oluşturan kar ve buz kütlelerinin temizlenmesi konusunda vatandaşları uyardı.Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yağışın ardından karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, havaların ısınmasıyla eriyip tehlike oluşturan buz sarkıtları ve çatılardaki kar kütlelerinin temizlenmesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başkan Geylani, "Yoğun kar yağışı sonrası aşırı soğuklardan dolayı çatılardaki karlar tehlike oluşturmuyordu. Ancak bugünlerde havaların biraz ısınması ile çatılardaki karlar ve buzlar tehlike oluşturmaya başladı. İstenmeyen kazaların yaşanmaması için vatandaşlarımızdan ev veya iş yerlerinin çatılarının karını temizlemelerini rica ediyorum. Herhangi bir aksiliğin yaşanmaması için bu konuda duyarlı davranılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Caddesi’nde zabıta ekipleri tarafından iş yerleri bulunan esnaflara uyarılarda bulunduklarını kaydeden Başkan Geylani, "Çatı sarkıtlarından dolayı kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz. Belediye olarak hem uyarı ile hem de anonslar hem de sosyal medya üzerinden uyarılarımızı yapıyoruz. Uyarımız dikkate alınarak çatı karlarının temizlenmesi yapıldıktan sonra ekiplerimiz yollarda toplanan kar kütlelerini yükleyip taşıyor. Özellikle vatandaşların sık kullandığı yollarda çatı temizlikleri hemen yapılması gerekir. Araç sürücülerinden de çatıları temizlenmeyen binaların önüne park etmemelerini rica ediyoruz. Herhangi bir kazanın yaşanmaması için vatandaşlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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bitlis, tatvan, kar