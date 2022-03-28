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Burak Elmas’tan Nihat Özdemir’e 'istifa' çağrısı
Burak Elmas’tan Nihat Özdemir’e 'istifa' çağrısı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i istifaya davet eden bir açıklama yaptı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T00:20+0300
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spor
burak elmas
türkiye futbol federasyonu (tff)
nihat özdemir
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, olağan genel kurulda TFF ziyaretinde yaşananlarla ilgili yaptığı konuşmanın ardından TFF, Başkan Elmas’ın anlattıklarını yalanlayan bir açıklama ile cevap verdi. Yaşanan olayların ardından Başkan Burak Elmas, Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada TFF Başkanı Nihat Özdemir’i istifaya davet eden bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp başkanı Burak Elmas’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
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burak elmas, türkiye futbol federasyonu (tff), nihat özdemir

Burak Elmas’tan Nihat Özdemir’e 'istifa' çağrısı

00:20 28.03.2022 (güncellendi: 00:23 28.03.2022)
© AABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© AA
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i istifaya davet eden bir açıklama yaptı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, olağan genel kurulda TFF ziyaretinde yaşananlarla ilgili yaptığı konuşmanın ardından TFF, Başkan Elmas’ın anlattıklarını yalanlayan bir açıklama ile cevap verdi.
Yaşanan olayların ardından Başkan Burak Elmas, Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada TFF Başkanı Nihat Özdemir’i istifaya davet eden bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp başkanı Burak Elmas’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Kulübümüzün demokratik bir şekilde ve tüzüklerimize uygun olarak gerçekleşen Olağan Genel Kurulu sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın yaptığı açıklamayı hayret ve üzüntüyle okudum.
Kendisi, altı kişinin bir arada şahit olduğu bir toplantıda yaşananları hiçbir endişe duymadan yalan olarak nitelemiştir.

Asıl yalan budur! Sayın Başkan, asli görevi olan Türk futbolunu yönetmeyi ve çürümüş hakemlik müessesesini ıslah etmeyi başaramadığından, her durumdan ucuz kahramanlık üretmeye çalışmaktadır. Sayın Nihat Özdemir, Türk futboluna son bir iyilik yapın ve istifa edin! Bu vesileyle belirtmek isterim ki yeni yönetimimizin belirleneceği seçimlerimiz tamamlanıp, mazbatamızı devrettiğimiz görevdeki son saniyemize kadar Galatasaray ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz."
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