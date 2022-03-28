https://tr.sputniknews.com/20220328/burak-elmastan-nihat-ozdemire-istifa-cagrisi--1055088397.html

Burak Elmas’tan Nihat Özdemir’e 'istifa' çağrısı

Burak Elmas’tan Nihat Özdemir’e 'istifa' çağrısı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i istifaya davet eden bir açıklama yaptı. 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T00:20+0300

2022-03-28T00:20+0300

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spor

burak elmas

türkiye futbol federasyonu (tff)

nihat özdemir

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, olağan genel kurulda TFF ziyaretinde yaşananlarla ilgili yaptığı konuşmanın ardından TFF, Başkan Elmas’ın anlattıklarını yalanlayan bir açıklama ile cevap verdi. Yaşanan olayların ardından Başkan Burak Elmas, Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada TFF Başkanı Nihat Özdemir’i istifaya davet eden bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp başkanı Burak Elmas’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

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burak elmas, türkiye futbol federasyonu (tff), nihat özdemir