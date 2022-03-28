https://tr.sputniknews.com/20220328/kabine-bugun-toplaniyor-gundem-ekonomi-ve-rusya-ukrayna-krizi-1055092923.html

Kabine bugün toplanıyor: Gündem ekonomi ve Rusya-Ukrayna krizi

Kabine bugün toplanıyor: Gündem ekonomi ve Rusya-Ukrayna krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ana gündem maddesi, yükselen gıda fiyatları ve Ukrayna-Rusya krizi... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T07:32+0300

2022-03-28T07:32+0300

2022-03-28T07:32+0300

politika

kabine

kabine toplantısı

recep tayyip erdoğan

rusya

ukrayna krizi

ekonomi

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Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.Toplantının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Bu kapsamda bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi olacak.Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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kabine, kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna krizi, ekonomi