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https://tr.sputniknews.com/20220328/ridvan-dilmen-sikayetini-geri-cekti-gazeteci-ibrahim-setene-actigi-hakaret-davasi-dusuruldu-1055103168.html
Rıdvan Dilmen şikayetini geri çekti, gazeteci İbrahim Seten'e açtığı hakaret davası düşürüldü
Rıdvan Dilmen şikayetini geri çekti, gazeteci İbrahim Seten'e açtığı hakaret davası düşürüldü
Rıdvan Dilmen'in, kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla gazeteci İbrahim Seten’e açtığı dava, Dilmen’in şikâyetini geri çekmesiyle düştü. 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T13:25+0300
2022-03-28T13:28+0300
rıdvan dilmen
türkiye
hakaret davası
ibrahim seten
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Eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in, sosyal medya hesabından ‘kılavuzu şeytan olanın’ şeklindeki paylaşımıyla kendisine hakaret ettiği öne sürülen gazeteci İbrahim Seten’e açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Seten ve avukatı Mustafa Kolenoğlu hazır bulundu.Duruşmada hakim, müşteki Rıdvan Dilmen'in celse arasında şikâyetinden vazgeçtiğine dair dilekçe sunduğunu söyledi.Sanık İbrahim Seten yaptığı savunmasında, "Davaya konu Twitter hesabı ve paylaşım bana aittir. Hakaret kastım yoktur. Öncelikle beraatımı, mahkeme aksi kanaatteyse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim" dedi.Sanık İbrahim Seten'in avukatı Mustafa Kolenoğlu ise "Spor camiasında 'şeytan' lakabıyla tanınan müşteki hakkında müvekkilin 'kılavuzu şeytan olanın' şeklindeki paylaşımı nedeniyle dava açılmıştır. Müvekkilin öncelikle beraatını, aksi takdirde şikâyetten vazgeçmenin kabulü ile düşme kararı verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, davanın seyri aşamasında müşteki Rıdvan Dilmen'in şikâyetten vazgeçtiği görüldüğünden davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.Mahkeme, müşteki Rıdvan Dilmen'in sanık İbrahim Seten hakkındaki şikâyetinden vazgeçmesi ve sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikâyete tabi olması gerekçeleriyle davanın düşmesine karar verdi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim Seten’in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210403/hakaret-davasinda-ahmet-cakar-hakkinda-hapis-cezasi-istendi-1044186295.html
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rıdvan dilmen, hakaret davası, ibrahim seten

Rıdvan Dilmen şikayetini geri çekti, gazeteci İbrahim Seten'e açtığı hakaret davası düşürüldü

13:25 28.03.2022 (güncellendi: 13:28 28.03.2022)
© İHARıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
© İHA
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Rıdvan Dilmen'in, kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla gazeteci İbrahim Seten’e açtığı dava, Dilmen’in şikâyetini geri çekmesiyle düştü.
Eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in, sosyal medya hesabından ‘kılavuzu şeytan olanın’ şeklindeki paylaşımıyla kendisine hakaret ettiği öne sürülen gazeteci İbrahim Seten’e açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Seten ve avukatı Mustafa Kolenoğlu hazır bulundu.
Duruşmada hakim, müşteki Rıdvan Dilmen'in celse arasında şikâyetinden vazgeçtiğine dair dilekçe sunduğunu söyledi.
Sanık İbrahim Seten yaptığı savunmasında, "Davaya konu Twitter hesabı ve paylaşım bana aittir. Hakaret kastım yoktur. Öncelikle beraatımı, mahkeme aksi kanaatteyse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim" dedi.
Sanık İbrahim Seten'in avukatı Mustafa Kolenoğlu ise "Spor camiasında 'şeytan' lakabıyla tanınan müşteki hakkında müvekkilin 'kılavuzu şeytan olanın' şeklindeki paylaşımı nedeniyle dava açılmıştır. Müvekkilin öncelikle beraatını, aksi takdirde şikâyetten vazgeçmenin kabulü ile düşme kararı verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.
Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, davanın seyri aşamasında müşteki Rıdvan Dilmen'in şikâyetten vazgeçtiği görüldüğünden davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, müşteki Rıdvan Dilmen'in sanık İbrahim Seten hakkındaki şikâyetinden vazgeçmesi ve sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikâyete tabi olması gerekçeleriyle davanın düşmesine karar verdi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim Seten’in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Ahmet Çakar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2021
SPOR
Rıdvan Dilmen'e hakaret iddiasıyla Ahmet Çakar'a hapis cezası istendi
3 Nisan 2021, 17:49
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