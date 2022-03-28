https://tr.sputniknews.com/20220328/tiyatro-ve-dizi-oyuncusu-erkan-kaledibi-evde-olu-bulundu-1055115789.html

Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi ölü bulundu

Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi ölü bulundu

Tiyatro oyuncusu ve dizilerde rol alan Erkan Kaledibi, Sakarya'daki evinde ölü bulundu. Evde doğalgaza bağlı ocağın açık olduğu belirlendi 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T19:34+0300

2022-03-28T19:34+0300

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türkiye

ölü bulundu

oyuncu

erkan kaledibi

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Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde Erkan Kaledibi'ni babası, oğlunu yerde hareketsiz halde buldu.Olay yerine sağlık ekipleri Erkan Kaledibi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Evde inceleme yapan ekipler, doğal gaz bağlı ocağın açık olduğunu belirledi. Erkan Kaledibi'nin, eşinin olay sırasında ailesinin yanına misafirliğe gittiği öğrenildi.Kaledibi'nin Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Kırgın Çiçekler gibi bazı dizilerde rol aldığı öğrenildi.

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ölü bulundu, oyuncu, erkan kaledibi