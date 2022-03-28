https://tr.sputniknews.com/20220328/van-goghun-parmak-izi-tablosunda-bulundu-1055110939.html
Van Gogh'un parmak izi tablosunda bulundu
Van Gogh'un parmak izi tablosunda bulundu
Van Gogh’un 'Olive Trees' tablosunda parmak izi bulundu. İzin, Gogh'un resmi şövaleden kaldırdığında ya da akıl hastanesindeki odasına resmi geri taşırken... 28.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-28T16:42+0300
2022-03-28T16:42+0300
2022-03-28T16:48+0300
vincent van gogh
sergi
yaşam
tablo
parmak izi
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Ressam Vincent van Gogh’un 1889’da resmettiği ve Van Gogh Müzesi'ndeki bir sergiye ödünç verilen 'Olive Trees' (Zeytin Ağaçları) tablosunda parmak izine rastlandı.Gazete Duvar'ın ArtNews'tan aktardığı habere göre, geçtiğimiz haftalarda açılan Amsterdam sergisi 'Van Gogh and the Olive Groves' (Van Gogh ve Zeytinlikler) kapsamında ressamın dünyaya dağılmış zeytinlik serisinin tamamını yeniden bir araya getiriyor. Sergi kapsamında 15 resimden oluşan serinin tamamı küratörler ve konservatörler tarafından sistematik olarak incelendi.Dallas konservatörü Laura Hartman, Olive Trees resmini incelerken çizimin üst kenarına yakın bir yerde, göze çarpan güneşin hemen sağında parmak izi keşfetti. Baskının konumu, Van Gogh'un ıslak resmi eliyle aldığını ve tuvalin ortasına yakın şekilde tutarak dengelediğini gösteriyor. Parmak izinin, Gogh'un resmi şövaleden kaldırdığında ya da on dakikalık bir yürüyüşle akıl hastanesindeki odasına resmi geri taşırken gerçekleşmiş olabileceği tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210917/van-goghun-yeni-kesfedilen-cizimi-ilk-kez-amsterdamda-sergilendi-1048981774.html
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vincent van gogh, sergi, tablo, parmak izi
Van Gogh'un parmak izi tablosunda bulundu
16:42 28.03.2022 (güncellendi: 16:48 28.03.2022) Abone ol
Van Gogh’un 'Olive Trees' tablosunda parmak izi bulundu. İzin, Gogh'un resmi şövaleden kaldırdığında ya da akıl hastanesindeki odasına resmi geri taşırken gerçekleşmiş olabileceği tahmin ediliyor.
Ressam Vincent van Gogh’un 1889’da resmettiği ve Van Gogh Müzesi'ndeki bir sergiye ödünç verilen 'Olive Trees' (Zeytin Ağaçları) tablosunda parmak izine rastlandı.
Gazete Duvar'ın ArtNews
'tan aktardığı habere göre, geçtiğimiz haftalarda açılan Amsterdam sergisi 'Van Gogh and the Olive Groves' (Van Gogh ve Zeytinlikler)
kapsamında ressamın dünyaya dağılmış zeytinlik serisinin tamamını yeniden bir araya getiriyor. Sergi kapsamında 15 resimden oluşan serinin tamamı küratörler ve konservatörler tarafından sistematik olarak incelendi.
Dallas konservatörü Laura Hartman, Olive Trees resmini incelerken çizimin üst kenarına yakın bir yerde, göze çarpan güneşin hemen sağında parmak izi keşfetti. Baskının konumu, Van Gogh'un ıslak resmi eliyle aldığını ve tuvalin ortasına yakın şekilde tutarak dengelediğini gösteriyor. Parmak izinin, Gogh'un resmi şövaleden kaldırdığında ya da on dakikalık bir yürüyüşle akıl hastanesindeki odasına resmi geri taşırken gerçekleşmiş olabileceği tahmin ediliyor.