https://tr.sputniknews.com/20220328/van-goghun-parmak-izi-tablosunda-bulundu-1055110939.html

Van Gogh'un parmak izi tablosunda bulundu

Van Gogh'un parmak izi tablosunda bulundu

Van Gogh’un 'Olive Trees' tablosunda parmak izi bulundu. İzin, Gogh'un resmi şövaleden kaldırdığında ya da akıl hastanesindeki odasına resmi geri taşırken... 28.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-28T16:42+0300

2022-03-28T16:42+0300

2022-03-28T16:48+0300

vincent van gogh

sergi

yaşam

tablo

parmak izi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1055110698_0:206:1920:1286_1920x0_80_0_0_007311928abab7df421972a7b54c0030.jpg

Ressam Vincent van Gogh’un 1889’da resmettiği ve Van Gogh Müzesi'ndeki bir sergiye ödünç verilen 'Olive Trees' (Zeytin Ağaçları) tablosunda parmak izine rastlandı.Gazete Duvar'ın ArtNews'tan aktardığı habere göre, geçtiğimiz haftalarda açılan Amsterdam sergisi 'Van Gogh and the Olive Groves' (Van Gogh ve Zeytinlikler) kapsamında ressamın dünyaya dağılmış zeytinlik serisinin tamamını yeniden bir araya getiriyor. Sergi kapsamında 15 resimden oluşan serinin tamamı küratörler ve konservatörler tarafından sistematik olarak incelendi.Dallas konservatörü Laura Hartman, Olive Trees resmini incelerken çizimin üst kenarına yakın bir yerde, göze çarpan güneşin hemen sağında parmak izi keşfetti. Baskının konumu, Van Gogh'un ıslak resmi eliyle aldığını ve tuvalin ortasına yakın şekilde tutarak dengelediğini gösteriyor. Parmak izinin, Gogh'un resmi şövaleden kaldırdığında ya da on dakikalık bir yürüyüşle akıl hastanesindeki odasına resmi geri taşırken gerçekleşmiş olabileceği tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210917/van-goghun-yeni-kesfedilen-cizimi-ilk-kez-amsterdamda-sergilendi-1048981774.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vincent van gogh, sergi, tablo, parmak izi