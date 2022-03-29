https://tr.sputniknews.com/20220329/5-aydir-kirasini-odemeyen-kiraci-evin-onune-1-bucuk-tonluk-kimyasal-madde-birakti-1055134483.html

5 aydır kirasını ödemeyen kiracı evin önüne 1 buçuk tonluk kimyasal madde bıraktı

5 aydır kirasını ödemeyen kiracı evin önüne 1 buçuk tonluk kimyasal madde bıraktı

Bursa'da bir evin önüne bırakılan varildeki 1 buçuk tonluk kimyasal madde, vananın açılması sonucu sokağa yayıldı. Yanıcı özelliği bulunan maddeye AFAD... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T13:28+0300

2022-03-29T13:28+0300

2022-03-29T13:28+0300

türkiye

bursa

kiracı

ev sahibi

kimyasal

afad

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Bursa'daki olay, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Cenk Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, 5 aydır kirasını vermediği evden kaçan kiracı içerisinde 1 buçuk tona yakın yanıcı madde bulunan varili evin önünde bıraktı. Öğle saatlerinde ise vanası açılan varilde bulunan kimyasal madde bütün sokağa yayıldı. Olay sonucu sokakta keskin koku ortaya çıkarken, park halindeki bazı araçlarının lastiklerinin indiği ve yerlerin yapış yapış olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD KBRN ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, AFAD ekipleri sokak üzerine yayılan madde üzerinde inceleme yaptı. Geçici olarak üzerine talaş serpilen madde daha sonra belediye ekipleri tarafından bölgeye sevk edilen temizlik aracıyla temizlendi. İçerisinde hala kimyasal madde bulunduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kaldırılarak imha edildi.Polis ekipleri varili bırakan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.

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bursa, kiracı, ev sahibi , kimyasal, afad