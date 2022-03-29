https://tr.sputniknews.com/20220329/google-ceosu-pichai-rusya-tarafindan-finanse-edilen-medyayi-engelliyoruz-1055149988.html

Google CEO'su Pichai: Rusya tarafından finanse edilen medyayı engelliyoruz

Google CEO'su Pichai: Rusya tarafından finanse edilen medyayı engelliyoruz

Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, “Rusya tarafından finanse edilen medya kanalları ve uygulamaları engelliyoruz” dedi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T21:53+0300

2022-03-29T21:53+0300

2022-03-29T21:55+0300

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Pichai, Ukrayna halkına yardım etmenin yollarını görüşmek üzere Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Mateusz Morawiecki ile görüştü. Görüşmeye dair basına konuşan Pichai, Ukrayna kriziyle ilgili "Ürünlerimiz aracılığıyla insanlara güvenilir ve yararlı bilgilerin ulaşmasını sağlamak için de çalışıyoruz." iddasında bulundu.Pichai, Ukraynalılara hava saldırısı uyarılarının yanı sıra sığınaklar ve insani yardım konularında da yardım ettiklerine değinen Pichai, “Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanalları ve uygulamaları da engelliyoruz.” ifadelerini kullandı.Google'ın Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarına 35 milyon dolar bağışladığı, Polonya'daki mülteciler için de hibe ve burslar sunduğu kaydediliyor.

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rusya, ukrayna krizi, basın özgürlüğü, google, sansür