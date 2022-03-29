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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/google-ceosu-pichai-rusya-tarafindan-finanse-edilen-medyayi-engelliyoruz-1055149988.html
Google CEO'su Pichai: Rusya tarafından finanse edilen medyayı engelliyoruz
Google CEO'su Pichai: Rusya tarafından finanse edilen medyayı engelliyoruz
Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, “Rusya tarafından finanse edilen medya kanalları ve uygulamaları engelliyoruz” dedi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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Pichai, Ukrayna halkına yardım etmenin yollarını görüşmek üzere Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Mateusz Morawiecki ile görüştü. Görüşmeye dair basına konuşan Pichai, Ukrayna kriziyle ilgili "Ürünlerimiz aracılığıyla insanlara güvenilir ve yararlı bilgilerin ulaşmasını sağlamak için de çalışıyoruz." iddasında bulundu.Pichai, Ukraynalılara hava saldırısı uyarılarının yanı sıra sığınaklar ve insani yardım konularında da yardım ettiklerine değinen Pichai, “Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanalları ve uygulamaları da engelliyoruz.” ifadelerini kullandı.Google'ın Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarına 35 milyon dolar bağışladığı, Polonya'daki mülteciler için de hibe ve burslar sunduğu kaydediliyor.
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rusya, ukrayna krizi, basın özgürlüğü, google, sansür

Google CEO'su Pichai: Rusya tarafından finanse edilen medyayı engelliyoruz

21:53 29.03.2022 (güncellendi: 21:55 29.03.2022)
© AP Photo / Eric RisbergGoogle CEO'su Sundar Pichai - Google Asistan
Google CEO'su Sundar Pichai - Google Asistan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Eric Risberg
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Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, “Rusya tarafından finanse edilen medya kanalları ve uygulamaları engelliyoruz” dedi.
Pichai, Ukrayna halkına yardım etmenin yollarını görüşmek üzere Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Mateusz Morawiecki ile görüştü. Görüşmeye dair basına konuşan Pichai, Ukrayna kriziyle ilgili "Ürünlerimiz aracılığıyla insanlara güvenilir ve yararlı bilgilerin ulaşmasını sağlamak için de çalışıyoruz." iddasında bulundu.

Pichai, Ukraynalılara hava saldırısı uyarılarının yanı sıra sığınaklar ve insani yardım konularında da yardım ettiklerine değinen Pichai, Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanalları ve uygulamaları da engelliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Google'ın Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarına 35 milyon dolar bağışladığı, Polonya'daki mülteciler için de hibe ve burslar sunduğu kaydediliyor.
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