https://tr.sputniknews.com/20220329/google-ceosu-pichai-rusya-tarafindan-finanse-edilen-medyayi-engelliyoruz-1055149988.html
Google CEO'su Pichai: Rusya tarafından finanse edilen medyayı engelliyoruz
Google CEO'su Pichai: Rusya tarafından finanse edilen medyayı engelliyoruz
Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, “Rusya tarafından finanse edilen medya kanalları ve uygulamaları engelliyoruz” dedi. 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T21:53+0300
2022-03-29T21:53+0300
2022-03-29T21:55+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
basın özgürlüğü
google
sansür
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Pichai, Ukrayna halkına yardım etmenin yollarını görüşmek üzere Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Mateusz Morawiecki ile görüştü. Görüşmeye dair basına konuşan Pichai, Ukrayna kriziyle ilgili "Ürünlerimiz aracılığıyla insanlara güvenilir ve yararlı bilgilerin ulaşmasını sağlamak için de çalışıyoruz." iddasında bulundu.Pichai, Ukraynalılara hava saldırısı uyarılarının yanı sıra sığınaklar ve insani yardım konularında da yardım ettiklerine değinen Pichai, “Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanalları ve uygulamaları da engelliyoruz.” ifadelerini kullandı.Google'ın Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarına 35 milyon dolar bağışladığı, Polonya'daki mülteciler için de hibe ve burslar sunduğu kaydediliyor.
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rusya, ukrayna krizi, basın özgürlüğü, google, sansür
Google CEO'su Pichai: Rusya tarafından finanse edilen medyayı engelliyoruz
21:53 29.03.2022 (güncellendi: 21:55 29.03.2022) Abone ol
Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, “Rusya tarafından finanse edilen medya kanalları ve uygulamaları engelliyoruz” dedi.
Pichai, Ukrayna halkına yardım etmenin yollarını görüşmek üzere Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Mateusz Morawiecki ile görüştü. Görüşmeye dair basına konuşan Pichai, Ukrayna kriziyle ilgili "Ürünlerimiz aracılığıyla insanlara güvenilir ve yararlı bilgilerin ulaşmasını sağlamak için de çalışıyoruz." iddasında bulundu.
Pichai, Ukraynalılara hava saldırısı uyarılarının yanı sıra sığınaklar ve insani yardım konularında da yardım ettiklerine değinen Pichai, “Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanalları ve uygulamaları da engelliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Google'ın Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarına 35 milyon dolar bağışladığı, Polonya'daki mülteciler için de hibe ve burslar sunduğu kaydediliyor.