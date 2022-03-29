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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220329/ispanya-hukumeti-enerji-fiyatlarinda-artis-gerekcesiyle-isci-cikarmayi-yasakladi-1055146973.html
İspanya hükümeti, enerji fiyatlarında artış gerekçesiyle işçi çıkarmayı yasakladı
İspanya hükümeti, enerji fiyatlarında artış gerekçesiyle işçi çıkarmayı yasakladı
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya ile Ukrayna arasındaki olayların ekonomideki etkilerini azaltmak için aldığı önlemler kapsamında enerji fiyatlarındaki... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T19:19+0300
2022-03-29T19:18+0300
ukrayna krizi
ispanya
ukrayna krizi
işçi
işten çıkarma yasağı
işten çıkarma
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İspanya'da hükümet 16 milyar euroluk yardım paketini içeren 'Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı'nı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda kabul etti.Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Enerji fiyatlarındaki artış işten çıkarma için bir sebep değil çünkü bunu önlemek için her türlü kamusal kaynağa sahipler. Krizlerde sosyal koruma mekanizmaları varken işçi çıkarmaya gerek yoktur" ifadesini kullandı.İşçi çıkarma yasağının, hükümetin kabul ettiği yardım planından faydalanacak tüm şirketler için geçerli olacağını aktaran Diaz, buna rağmen işçi çıkaranların aldıkları kamu yardımını geri ödemek zorunda kalacaklarını kaydetti.Diğer yandan hükümetin kabul ettiği yardım paketi çerçevesinde gelecek 3 yıl boyunca siber güvenliği güçlendirmek için eylem ve projeler dahil yaklaşık 150 girişimin öngörüldüğü bildirildi.Savaşın ekonomideki etkisini azaltmak için alınan 16 milyar euroluk yardımın 6 milyar eurosu direkt yardım ve vergi indirimini, 10 milyar eurosu 30 Haziran'a kadar kredi kolaylığını içeriyor.
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ispanya, ukrayna krizi, işçi, işten çıkarma yasağı, işten çıkarma

İspanya hükümeti, enerji fiyatlarında artış gerekçesiyle işçi çıkarmayı yasakladı

19:19 29.03.2022
© AAEnerji - Doğalgaz - Gaz
Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
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İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya ile Ukrayna arasındaki olayların ekonomideki etkilerini azaltmak için aldığı önlemler kapsamında enerji fiyatlarındaki artış gerekçesiyle işçi çıkarılmasını yasakladı.
İspanya'da hükümet 16 milyar euroluk yardım paketini içeren 'Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı'nı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda kabul etti.
Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Enerji fiyatlarındaki artış işten çıkarma için bir sebep değil çünkü bunu önlemek için her türlü kamusal kaynağa sahipler. Krizlerde sosyal koruma mekanizmaları varken işçi çıkarmaya gerek yoktur" ifadesini kullandı.
İşçi çıkarma yasağının, hükümetin kabul ettiği yardım planından faydalanacak tüm şirketler için geçerli olacağını aktaran Diaz, buna rağmen işçi çıkaranların aldıkları kamu yardımını geri ödemek zorunda kalacaklarını kaydetti.
Diğer yandan hükümetin kabul ettiği yardım paketi çerçevesinde gelecek 3 yıl boyunca siber güvenliği güçlendirmek için eylem ve projeler dahil yaklaşık 150 girişimin öngörüldüğü bildirildi.
Savaşın ekonomideki etkisini azaltmak için alınan 16 milyar euroluk yardımın 6 milyar eurosu direkt yardım ve vergi indirimini, 10 milyar eurosu 30 Haziran'a kadar kredi kolaylığını içeriyor.
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