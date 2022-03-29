https://tr.sputniknews.com/20220329/ispanya-hukumeti-enerji-fiyatlarinda-artis-gerekcesiyle-isci-cikarmayi-yasakladi-1055146973.html

İspanya hükümeti, enerji fiyatlarında artış gerekçesiyle işçi çıkarmayı yasakladı

İspanya hükümeti, enerji fiyatlarında artış gerekçesiyle işçi çıkarmayı yasakladı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya ile Ukrayna arasındaki olayların ekonomideki etkilerini azaltmak için aldığı önlemler kapsamında enerji fiyatlarındaki... 29.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-29T19:19+0300

2022-03-29T19:19+0300

2022-03-29T19:18+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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işten çıkarma yasağı

işten çıkarma

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İspanya'da hükümet 16 milyar euroluk yardım paketini içeren 'Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı'nı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda kabul etti.Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Enerji fiyatlarındaki artış işten çıkarma için bir sebep değil çünkü bunu önlemek için her türlü kamusal kaynağa sahipler. Krizlerde sosyal koruma mekanizmaları varken işçi çıkarmaya gerek yoktur" ifadesini kullandı.İşçi çıkarma yasağının, hükümetin kabul ettiği yardım planından faydalanacak tüm şirketler için geçerli olacağını aktaran Diaz, buna rağmen işçi çıkaranların aldıkları kamu yardımını geri ödemek zorunda kalacaklarını kaydetti.Diğer yandan hükümetin kabul ettiği yardım paketi çerçevesinde gelecek 3 yıl boyunca siber güvenliği güçlendirmek için eylem ve projeler dahil yaklaşık 150 girişimin öngörüldüğü bildirildi.Savaşın ekonomideki etkisini azaltmak için alınan 16 milyar euroluk yardımın 6 milyar eurosu direkt yardım ve vergi indirimini, 10 milyar eurosu 30 Haziran'a kadar kredi kolaylığını içeriyor.

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ispanya, ukrayna krizi, işçi, işten çıkarma yasağı, işten çıkarma