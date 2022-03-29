Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldık

''Yaşanan jeopolitik gelişmelerin ülkemiz ihracatındaki etkilerinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Yükselen uluslararası gıda ve emtia fiyatlarının etkisini Türkiye'de de gözlemliyoruz. Üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürmekte. Tüketici enflasyonu uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmekte. Sürdürülebilir fiyat istikrarı için atılan adımlarla birlikte küresel barış ortamının yeniden temini ile dezenflasyonist sürecin başlayacağını düşünüyoruz. Bu yüzden politika faizinde değişikliğe gitmedik, kararların birikimli etkilerini izliyoruz. Hazine'nin adımları ile birlikte döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldık. Liralaşma Stratejisi, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biridir."