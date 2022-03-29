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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldık
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldık
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine'nin adımları ile birlikte döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldıklarını söyledi... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T14:40+0300
2022-03-29T14:40+0300
2022-03-29T15:04+0300
ekonomi
şahap kavcıoğlu
merkez bankası
döviz
türk lirası
kur
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuştu.Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
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şahap kavcıoğlu, merkez bankası, döviz, türk lirası, kur
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldık
14:40 29.03.2022 (güncellendi: 15:04 29.03.2022) Abone ol
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine'nin adımları ile birlikte döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldıklarını söyledi. Enflasyona ilişkin de konuşan Kavcıoğlu, 'Tüketici enflasyonu uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmekte'' dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuştu.
Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
''Yaşanan jeopolitik gelişmelerin ülkemiz ihracatındaki etkilerinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Yükselen uluslararası gıda ve emtia fiyatlarının etkisini Türkiye'de de gözlemliyoruz. Üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürmekte. Tüketici enflasyonu uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmekte. Sürdürülebilir fiyat istikrarı için atılan adımlarla birlikte küresel barış ortamının yeniden temini ile dezenflasyonist sürecin başlayacağını düşünüyoruz. Bu yüzden politika faizinde değişikliğe gitmedik, kararların birikimli etkilerini izliyoruz. Hazine'nin adımları ile birlikte döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldık. Liralaşma Stratejisi, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biridir."