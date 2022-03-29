Türkiye
SON DAKİKA| Çavuşoğlu: Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220329/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-doviz-kurundaki-saglikli-olmayan-hareketleri-kontrol-altina-aldik-1055136712.html
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldık
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldık
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine'nin adımları ile birlikte döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldıklarını söyledi... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T14:40+0300
2022-03-29T15:04+0300
ekonomi
şahap kavcıoğlu
merkez bankası
döviz
türk lirası
kur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053179553_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_4c1756f266f52be5d9193265210483ac.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuştu.Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220324/merkez-bankasi-rezervleri-1087-milyar-dolara-geriledi-1055016280.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053179553_80:0:613:400_1920x0_80_0_0_97d555078f6ff3789f6843d25470428b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şahap kavcıoğlu, merkez bankası, döviz, türk lirası, kur

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldık

14:40 29.03.2022 (güncellendi: 15:04 29.03.2022)
© AAMerkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© AA
Abone olTelegram
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Hazine'nin adımları ile birlikte döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldıklarını söyledi. Enflasyona ilişkin de konuşan Kavcıoğlu, 'Tüketici enflasyonu uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmekte'' dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuştu.
Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
''Yaşanan jeopolitik gelişmelerin ülkemiz ihracatındaki etkilerinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Yükselen uluslararası gıda ve emtia fiyatlarının etkisini Türkiye'de de gözlemliyoruz. Üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürmekte. Tüketici enflasyonu uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmekte. Sürdürülebilir fiyat istikrarı için atılan adımlarla birlikte küresel barış ortamının yeniden temini ile dezenflasyonist sürecin başlayacağını düşünüyoruz. Bu yüzden politika faizinde değişikliğe gitmedik, kararların birikimli etkilerini izliyoruz. Hazine'nin adımları ile birlikte döviz kurundaki sağlıklı olmayan hareketleri kontrol altına aldık. Liralaşma Stratejisi, politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biridir."
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
EKONOMİ
Merkez Bankası rezervleri 108.7 milyar dolara geriledi
24 Mart, 15:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала