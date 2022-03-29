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Okuldaki Nevruz etkinliği sonrası 250'den fazla öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Okuldaki Nevruz etkinliği sonrası 250'den fazla öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de bir ilkokulda düzenlen Nevruz etkinliğinde verilen bulgur pilavından yiyen yaklaşık 250 öğrenci zehirlendi. Hastanede öğrencileri ziyaret eden... 29.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-29T19:20+0300
2022-03-29T19:20+0300
yaşam
nevruz
zehirlenme
kayseri
okul
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Merkez Melikgazi ilçesinde Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda, Nevruz etkinlikleri kapsamında pilav ve ayrandan oluşan 800 kişilik yemek sipariş edildi.Yemeğin ardından bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. 250'ye yakın öğrenci, ambulanslarla ve velileri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Evde rahatsızlanan bazı öğrenciler de çağrılan ambulanslar ve velileri tarafından hastanelere götürdü.Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.'Durumu kritik olan öğrenci yok'Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen Vali Şehmus Günaydın, Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda bugün düzenlenen etkinlikte dağıtılan bulgur pilavından dolayı çocukların etkilendiklerini söyledi.Şu anda Kayseri Şehir Hastanesi'nde 200'e yakın öğrencinin bulunduğunu ifade eden Günaydın, öğrencilerin tahlillerinin yapıldığını ve durumu kritik öğrenci bulunmadığını anlattı.Kayseri Devlet Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile sağlık ocaklarına da öğrencilerin başvurduğunu kaydeden Vali Günaydın, "Şu anda bütün velilerimizi tek tek arıyoruz, takip ediyoruz. Toplamda öğretmen ve personelle birlikte 800 kişiye pilav dağıtımı söz konusu. Hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi tek tek takip ediyoruz. Olumsuz bir durum olmaz inşallah diye temenni ediyoruz. Tahlil sonuçlarını hocalarımız da değerlendirdi. Bir öğrencimizin tahlilinde biraz yükselme var, 'o da normal, düşmesini bekliyoruz' dedi hocalarımız. Doktorlarımızdan aldığım bilgi bu yönde. Şu anda durumu kritik olan bir öğrencimiz yok dediler. Konuyu yakından takip ediyoruz." diye konuştu.Okul dışında gazetecilere açıklama yapan öğrenci yakını Fadime Bulut ise öğrencilerin yedikleri pilav ve ayrandan zehirlendiğini öne sürdü.Bulut, "Mahalleye ambulansların biri gelip biri gidiyor. Torunum rahatsızlandı. Annesi ve babası alıp götürdü. Durumu nasıl, bilmiyorum." dedi.
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nevruz, zehirlenme, kayseri, okul

Okuldaki Nevruz etkinliği sonrası 250'den fazla öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

19:20 29.03.2022
© İHAOkuldaki Nevruz etkinliği sonrası 250'den fazla öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Okuldaki Nevruz etkinliği sonrası 250'den fazla öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
© İHA
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Kayseri'de bir ilkokulda düzenlen Nevruz etkinliğinde verilen bulgur pilavından yiyen yaklaşık 250 öğrenci zehirlendi. Hastanede öğrencileri ziyaret eden Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Çok şükür durumu kritik olan bir öğrencimiz yok” dedi.
Merkez Melikgazi ilçesinde Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda, Nevruz etkinlikleri kapsamında pilav ve ayrandan oluşan 800 kişilik yemek sipariş edildi.

Yemeğin ardından bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. 250'ye yakın öğrenci, ambulanslarla ve velileri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Evde rahatsızlanan bazı öğrenciler de çağrılan ambulanslar ve velileri tarafından hastanelere götürdü.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

'Durumu kritik olan öğrenci yok'

Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen Vali Şehmus Günaydın, Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda bugün düzenlenen etkinlikte dağıtılan bulgur pilavından dolayı çocukların etkilendiklerini söyledi.

Şu anda Kayseri Şehir Hastanesi'nde 200'e yakın öğrencinin bulunduğunu ifade eden Günaydın, öğrencilerin tahlillerinin yapıldığını ve durumu kritik öğrenci bulunmadığını anlattı.

Kayseri Devlet Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile sağlık ocaklarına da öğrencilerin başvurduğunu kaydeden Vali Günaydın, "Şu anda bütün velilerimizi tek tek arıyoruz, takip ediyoruz. Toplamda öğretmen ve personelle birlikte 800 kişiye pilav dağıtımı söz konusu. Hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi tek tek takip ediyoruz. Olumsuz bir durum olmaz inşallah diye temenni ediyoruz. Tahlil sonuçlarını hocalarımız da değerlendirdi. Bir öğrencimizin tahlilinde biraz yükselme var, 'o da normal, düşmesini bekliyoruz' dedi hocalarımız. Doktorlarımızdan aldığım bilgi bu yönde. Şu anda durumu kritik olan bir öğrencimiz yok dediler. Konuyu yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Okul dışında gazetecilere açıklama yapan öğrenci yakını Fadime Bulut ise öğrencilerin yedikleri pilav ve ayrandan zehirlendiğini öne sürdü.

Bulut, "Mahalleye ambulansların biri gelip biri gidiyor. Torunum rahatsızlandı. Annesi ve babası alıp götürdü. Durumu nasıl, bilmiyorum." dedi.
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