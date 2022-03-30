https://tr.sputniknews.com/20220330/apple-ve-metanin-bilgisayar-korsanlarinin-sahte-yasal-taleplerini-karsiladigi-iddia-edildi-1055184386.html

Apple ve Meta'nın bilgisayar korsanlarının sahte yasal taleplerini karşıladığı iddia edildi

Apple ve Meta'nın bilgisayar korsanlarının sahte yasal taleplerini karşıladığı iddia edildi

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple ve Facebook'un ana şirketi Meta'nın kendini "kolluk kuvvetleri görevlisi" gibi tanıtan ve sahte yasal taleplerde bulunan... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T23:55+0300

2022-03-30T23:55+0300

2022-03-30T23:55+0300

yaşam

apple

meta

siber korsan

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Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Apple ve Meta'nın sahte acil durum veri isteklerine yanıt olarak 2021 yılının ortalarında müşterilerin adresi, telefon numarası ve IP adresi gibi temel bilgilerini sağladığı aktarıldı.Bu tür taleplerin yalnızca bir yargıç tarafından imzalanan arama emri veya mahkeme celbi ile sağlandığına işaret edilen haberde, acil taleplerde mahkeme kararı gerekmediği kaydedildi.Haberde, Snap'in de aynı bilgisayar korsanlarından sahte bir yasal talep aldığı ancak şirketin veri sağlayıp sağlamadığının bilinmediği belirtildi.Şirketlerin sahte yasal talepler doğrultusunda istenen verileri kaç kez sağladığının net olmadığına işaret edilen haberde, siber güvenlik araştırmacılarının sahte istekler gönderen bazı bilgisayar korsanlarının İngiltere ve ABD'de bulunan reşit olmayan kişiler olduğundan şüphelendiği ifade edildi.

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apple, meta, siber korsan