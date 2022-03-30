https://tr.sputniknews.com/20220330/duma-baskani-volodinden-petrol-ve-tahili-rubleyle-ihrac-edelim-onerisi-1055162662.html
Duma Başkanı Volodin'den 'Petrol ve tahılı rubleyle ihraç edelim' önerisi
Duma Başkanı Volodin'den 'Petrol ve tahılı rubleyle ihraç edelim' önerisi
Rubleyle ödeme yapılacak ihracat ürünlerinin listesinin genişletilmesini öneren Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, petrol, tahıl ve gübre de dahil... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T12:38+0300
2022-03-30T12:38+0300
2022-03-30T12:38+0300
ukrayna krizi
petrol
tahıl
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ruble
vyaçeslav volodin
doğalgaz
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleye geçilmesi yönündeki talimatının ardından Duma Başkanı Volodin'den ruble bazlı ihracatı genişletme önerisi geldi.Telegram hesabından yaptığı açıklamada petrol, tahıl, gübre, yağ, metal ve kerestenin ruble karşılığında ihraç edilmesini öneren Volodin, "Daha önce düşünmemiz gerekirdi. (Batı) Dolara ve euroya olan güveni sarsmak, Rusya'nın dövizle ödemeleri reddetmesi için her şeyi yaptılar. Bizi izole etmek isterken kendinizi izole ettiniz. Alınan kararlara yanıt verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Volodin, Avrupalı siyasetçilere de çağrı yaparak ülkelerinin neden rubleyle ödeme yapamayacağına dair gerekçe aramaya son vermelerini tavsiye etti.
https://tr.sputniknews.com/20220330/almanyadan-dogalgaz-acil-durum-planinda-erken-uyari-seviyesi-depolar-yuzde-25-kapasiteyle-dolu-1055161019.html
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petrol, tahıl, rusya, ruble, vyaçeslav volodin, doğalgaz
Duma Başkanı Volodin'den 'Petrol ve tahılı rubleyle ihraç edelim' önerisi
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Rubleyle ödeme yapılacak ihracat ürünlerinin listesinin genişletilmesini öneren Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, petrol, tahıl ve gübre de dahil bazı ürünlerin listede yer alabileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleye geçilmesi yönündeki talimatının ardından Duma Başkanı Volodin'den ruble bazlı ihracatı genişletme önerisi geldi.
Telegram hesabından yaptığı açıklamada petrol, tahıl, gübre, yağ, metal ve kerestenin ruble karşılığında ihraç edilmesini öneren Volodin, "Daha önce düşünmemiz gerekirdi. (Batı) Dolara ve euroya olan güveni sarsmak, Rusya'nın dövizle ödemeleri reddetmesi için her şeyi yaptılar. Bizi izole etmek isterken kendinizi izole ettiniz. Alınan kararlara yanıt verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Volodin, Avrupalı siyasetçilere de çağrı yaparak ülkelerinin neden rubleyle ödeme yapamayacağına dair gerekçe aramaya son vermelerini tavsiye etti.