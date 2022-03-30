Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/duma-baskani-volodinden-petrol-ve-tahili-rubleyle-ihrac-edelim-onerisi-1055162662.html
Duma Başkanı Volodin'den 'Petrol ve tahılı rubleyle ihraç edelim' önerisi
Duma Başkanı Volodin'den 'Petrol ve tahılı rubleyle ihraç edelim' önerisi
Rubleyle ödeme yapılacak ihracat ürünlerinin listesinin genişletilmesini öneren Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, petrol, tahıl ve gübre de dahil... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T12:38+0300
2022-03-30T12:38+0300
ukrayna krizi
petrol
tahıl
rusya
ruble
vyaçeslav volodin
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102514/93/1025149350_0:218:2869:1831_1920x0_80_0_0_e0ac1e8239b1e60f58f8ba080238f113.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleye geçilmesi yönündeki talimatının ardından Duma Başkanı Volodin'den ruble bazlı ihracatı genişletme önerisi geldi.Telegram hesabından yaptığı açıklamada petrol, tahıl, gübre, yağ, metal ve kerestenin ruble karşılığında ihraç edilmesini öneren Volodin, "Daha önce düşünmemiz gerekirdi. (Batı) Dolara ve euroya olan güveni sarsmak, Rusya'nın dövizle ödemeleri reddetmesi için her şeyi yaptılar. Bizi izole etmek isterken kendinizi izole ettiniz. Alınan kararlara yanıt verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Volodin, Avrupalı siyasetçilere de çağrı yaparak ülkelerinin neden rubleyle ödeme yapamayacağına dair gerekçe aramaya son vermelerini tavsiye etti.
https://tr.sputniknews.com/20220330/almanyadan-dogalgaz-acil-durum-planinda-erken-uyari-seviyesi-depolar-yuzde-25-kapasiteyle-dolu-1055161019.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102514/93/1025149350_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_89177d04cb3dd4806f49394de5558c2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
petrol, tahıl, rusya, ruble, vyaçeslav volodin, doğalgaz

Duma Başkanı Volodin'den 'Petrol ve tahılı rubleyle ihraç edelim' önerisi

12:38 30.03.2022
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Fotoğraf bankasına girVyaçeslav Volodin
Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Valeriy Melnikov
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rubleyle ödeme yapılacak ihracat ürünlerinin listesinin genişletilmesini öneren Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, petrol, tahıl ve gübre de dahil bazı ürünlerin listede yer alabileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere doğalgaz satışında rubleye geçilmesi yönündeki talimatının ardından Duma Başkanı Volodin'den ruble bazlı ihracatı genişletme önerisi geldi.
Telegram hesabından yaptığı açıklamada petrol, tahıl, gübre, yağ, metal ve kerestenin ruble karşılığında ihraç edilmesini öneren Volodin, "Daha önce düşünmemiz gerekirdi. (Batı) Dolara ve euroya olan güveni sarsmak, Rusya'nın dövizle ödemeleri reddetmesi için her şeyi yaptılar. Bizi izole etmek isterken kendinizi izole ettiniz. Alınan kararlara yanıt verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Volodin, Avrupalı siyasetçilere de çağrı yaparak ülkelerinin neden rubleyle ödeme yapamayacağına dair gerekçe aramaya son vermelerini tavsiye etti.
Doğalgaz vana - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
Ukrayna krizi
Almanya'dan 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nda erken uyarı seviyesi: 'Depolar yüzde 25 kapasiteyle dolu'
11:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала