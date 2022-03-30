https://tr.sputniknews.com/20220330/gencebay-kendisiyle-ilgili-yazilanlardan-dolayi-cuneyt-arkinin-kitabini-toplatacagini-acikladi-1055165782.html

Gencebay, kendisiyle ilgili yazılanlardan dolayı, Cüneyt Arkın'ın kitabını toplatacağını açıkladı

Gencebay, kendisiyle ilgili yazılanlardan dolayı, Cüneyt Arkın'ın kitabını toplatacağını açıkladı

Cüneyt Arkın'ın kitabında dikkat çeken bölüm sonrası Orhan Gencebay ve Sevim Emre açıklamalarda bulundu. Bir programa telefonla bağlanan ikiliden Sevim Emre... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T13:43+0300

2022-03-30T13:43+0300

2022-03-30T13:43+0300

türkiye

cüneyt arkın

orhan gencebay

kitap

kemal sunal

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Benim Kahramanım Türk Halkıdır kitabını yazan usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la beraber bir anısını anlattı ve Sunal'ın bir arabeskçiden hiç hazzetmediğini yazdı.Söz konusu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddiası sonrası Gencebay ve eşi Sevim Emre çift konuştu.Gencebay, kitapta yazılan bu olaylarla ilgili 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Gencebay, “Cüneyt Arkın’ın yazdığı söylediği her şey yalan, benim Kemal Sunal ile hiçbir problemim yoktu. Çok sevdiğim takdir ettiğim bir oyuncu Kemal Sunal. Cüneyt Arkın, neden bana iğrenç davranıyor? Benimle neden uğraşıyor? Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi” diye konuştu.Canlı yayında Gencebay’ın elinden telefonu alan Sevim Emre, “Avukatlarla konuştum Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplatacağım. Kitabının reklamını yalanlarla, iftiralarla, Orhan Gencebay’ı kullanarak yapamaz” dedi.Cüneyt Arkın'ın tartışmalara konu olan Kemal Sunal ile olan anısı ise kitapta şöyle yer alıyor: "Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi. Kitabın diğer bölümünde yer alan ifadeler ise şöyle: Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı. Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı. ‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız? ’ Aklınca dalgasını geçiyordu. Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: ‘Hay hay efendim, isminiz neydi? "

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cüneyt arkın, orhan gencebay, kitap, kemal sunal