https://tr.sputniknews.com/20220330/hazine-ve-maliye-bakani-nureddin-nebati-bahreyne-gidecek-1055152802.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bahreyn'e gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bahreyn'e gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Bahreyn'e gidecek. 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T00:28+0300

2022-03-30T00:28+0300

2022-03-30T00:28+0300

ekonomi

nureddin nebati

bahreyn

hazine ve maliye bakanlığı

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AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ziyareti kapsamında Bahreyn Maliye ve Milli Ekonomi Bakanı Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa ile de görüşecek.Türkiye-Bahreyn KEK Resmi Oturumu ve İmza Töreni sonrası katılımcılara seslenecek olan Nebati, Bahreyn Bankacılık ve Finans Enstitüsünün yeni binasını ziyaret edecek.Bakan Nebati, ayrıca Bahreynli iş insanları ve yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, ekonomide devreye alınan Türkiye modelini ve Türkiye'nin güçlü yatırım potansiyelini anlatacak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin kapsayıcı çalışmaları aktaracak.Geçen haftalarda yabancı yatırımcılarla görüşmek üzere Fransa'ya ve İngiltere'ye giden Nebati'nin yurt dışı temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

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nureddin nebati, bahreyn, hazine ve maliye bakanlığı