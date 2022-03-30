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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bahreyn'e gidecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bahreyn'e gidecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Bahreyn'e gidecek. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T00:28+0300
2022-03-30T00:28+0300
ekonomi
nureddin nebati
bahreyn
hazine ve maliye bakanlığı
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AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ziyareti kapsamında Bahreyn Maliye ve Milli Ekonomi Bakanı Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa ile de görüşecek.Türkiye-Bahreyn KEK Resmi Oturumu ve İmza Töreni sonrası katılımcılara seslenecek olan Nebati, Bahreyn Bankacılık ve Finans Enstitüsünün yeni binasını ziyaret edecek.Bakan Nebati, ayrıca Bahreynli iş insanları ve yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, ekonomide devreye alınan Türkiye modelini ve Türkiye'nin güçlü yatırım potansiyelini anlatacak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin kapsayıcı çalışmaları aktaracak.Geçen haftalarda yabancı yatırımcılarla görüşmek üzere Fransa'ya ve İngiltere'ye giden Nebati'nin yurt dışı temaslarını sürdürmesi bekleniyor.
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nureddin nebati, bahreyn, hazine ve maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bahreyn'e gidecek

00:28 30.03.2022
© Twitter Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Bahreyn'e gidecek.
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ziyareti kapsamında Bahreyn Maliye ve Milli Ekonomi Bakanı Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa ile de görüşecek.
Türkiye-Bahreyn KEK Resmi Oturumu ve İmza Töreni sonrası katılımcılara seslenecek olan Nebati, Bahreyn Bankacılık ve Finans Enstitüsünün yeni binasını ziyaret edecek.
Bakan Nebati, ayrıca Bahreynli iş insanları ve yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, ekonomide devreye alınan Türkiye modelini ve Türkiye'nin güçlü yatırım potansiyelini anlatacak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin kapsayıcı çalışmaları aktaracak.
Geçen haftalarda yabancı yatırımcılarla görüşmek üzere Fransa'ya ve İngiltere'ye giden Nebati'nin yurt dışı temaslarını sürdürmesi bekleniyor.
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