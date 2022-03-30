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https://tr.sputniknews.com/20220330/metropoll-secmenlerin-yuzde-821i-gida-fiyatlarinda-degisiklik-olmadi-diyor-1055153800.html
Metropoll Araştırma: Seçmenlerin yüzde 82.1'i 'gıda fiyatlarında değişiklik olmadı' diyor
Metropoll Araştırma: Seçmenlerin yüzde 82.1'i 'gıda fiyatlarında değişiklik olmadı' diyor
Metropoll Araştırma şirketinin anketine göre, seçmenlerin yüzde 82.1'i KDV indiriminin temel gıda ürünleri fiyatlarına yansımadığını belirtti. 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T01:34+0300
2022-03-30T01:34+0300
ekonomi
metropol araştırma şirketi
katma değer vergisi (kdv)
indirim
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Metropoll Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duyurduğu katma değer vergisi (KDV) indirimleriyle ilgili araştırmanın sonuçlarını açıkladı.Sencar'ın Twitter hesabından paylaştığı sonuçlara göre, "Elektrik faturalarında KDV'nin indirilmesi size nasıl yansıdı?" sorusuna, yüzde 47.3 "hiç etkilemedi", yüzde 30.8 "faturalar daha da yükseldi", yüzde 12.3 "rahatlattı" ve yüzde 9.6 "haberim yok/duymadım" yanıtını verdi.KDV indiriminin hiç etkilemediğini söyleyenlerin oranı AK Parti'de yüzde 36.8, CHP'de yüzde 49.1, İYİ Parti'de yüzde 45.4, HDP'de yüzde 55.1, MHP'de 56.1, Saadet Partisi'nde 36.8, DEVA Partisi'nde yüzde 60 oldu."Temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indirimi sizce fiyatlara yansıdı mı?" sorusu yönetilen katılımcılardan yüzde 82.1'i "hayır bir değişiklik olmadı", yüzde 10.5'i "evet fiyatlar düştü" ve yüzde 7.4'ü "indirimden haberim olmadı" seçeneğini tercih etti.Temel gıda ürünlerdeki vergi indiriminin fiyatlara yansımadığını belirtenlerin oranı AK Parti'de yüzde 74.1, CHP'de yüzde 92, İYİ Parti'de yüzde 73.3, HDP'de yüzde 85.3, MHP'de 84.8, Saadet Partisi'nde 63.2, DEVA Partisi'nde yüzde 96.6 olarak ölçüldü.Saadet Partisi seçmeninde "evet fiyatlar düştü" diyenlerin oranı ise yüzde sıfır çıktı. Yüzde 63.2 fiyatlarda değişiklik olmadığını söylerken, yüzde 38.8 indirimden haberdar olmadığını ifade etti.
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metropol araştırma şirketi, katma değer vergisi (kdv), indirim

Metropoll Araştırma: Seçmenlerin yüzde 82.1'i 'gıda fiyatlarında değişiklik olmadı' diyor

01:34 30.03.2022
© AAmarket, alışveriş arabası
market, alışveriş arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© AA
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Metropoll Araştırma şirketinin anketine göre, seçmenlerin yüzde 82.1'i KDV indiriminin temel gıda ürünleri fiyatlarına yansımadığını belirtti.
Metropoll Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duyurduğu katma değer vergisi (KDV) indirimleriyle ilgili araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Sencar'ın Twitter hesabından paylaştığı sonuçlara göre, "Elektrik faturalarında KDV'nin indirilmesi size nasıl yansıdı?" sorusuna, yüzde 47.3 "hiç etkilemedi", yüzde 30.8 "faturalar daha da yükseldi", yüzde 12.3 "rahatlattı" ve yüzde 9.6 "haberim yok/duymadım" yanıtını verdi.

KDV indiriminin hiç etkilemediğini söyleyenlerin oranı AK Parti'de yüzde 36.8, CHP'de yüzde 49.1, İYİ Parti'de yüzde 45.4, HDP'de yüzde 55.1, MHP'de 56.1, Saadet Partisi'nde 36.8, DEVA Partisi'nde yüzde 60 oldu.
"Temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indirimi sizce fiyatlara yansıdı mı?" sorusu yönetilen katılımcılardan yüzde 82.1'i "hayır bir değişiklik olmadı", yüzde 10.5'i "evet fiyatlar düştü" ve yüzde 7.4'ü "indirimden haberim olmadı" seçeneğini tercih etti.
Temel gıda ürünlerdeki vergi indiriminin fiyatlara yansımadığını belirtenlerin oranı AK Parti'de yüzde 74.1, CHP'de yüzde 92, İYİ Parti'de yüzde 73.3, HDP'de yüzde 85.3, MHP'de 84.8, Saadet Partisi'nde 63.2, DEVA Partisi'nde yüzde 96.6 olarak ölçüldü.
Saadet Partisi seçmeninde "evet fiyatlar düştü" diyenlerin oranı ise yüzde sıfır çıktı. Yüzde 63.2 fiyatlarda değişiklik olmadığını söylerken, yüzde 38.8 indirimden haberdar olmadığını ifade etti.
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