https://tr.sputniknews.com/20220330/rus-disisleri-moskova-bm-uzerinden-ukrayna-nufusuna-yapilan-insani-yardimi-takdir-ediyor-1055181724.html
Rus Dışişleri: Moskova, BM üzerinden Ukrayna nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ediyor
Rus Dışişleri: Moskova, BM üzerinden Ukrayna nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden Ukrayna, ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin nüfusuna yapılan insani... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T21:53+0300
2022-03-30T21:53+0300
2022-03-30T21:53+0300
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ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden Ukrayna, ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ettiğini belirtti.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Moskova, Ukrayna ve ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin sivil nüfusuna politize olmaksızın ve gerekli güvenlik seviyesi sağlanarak yapılan kapsamlı insani yardıma büyük önem veriyor. Bu bağlamda kilit rolü, BM ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla koordinasyonun sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde görüyoruz” ifadelerine yer verildi.28 Mart tarihinde BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) ikinci konvoyunun BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) katılımıyla Dnipro'dan Harkov’a gönderildiği hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi:Rus Dışişleri, BM’in bu ve diğer insani yardım operasyonlarının BM OCHA temsilcileri ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında yerleşik doğrudan etkileşim mekanizması çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.
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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)
Rus Dışişleri: Moskova, BM üzerinden Ukrayna nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ediyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden Ukrayna, ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ettiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden Ukrayna, ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ettiğini belirtti.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Moskova, Ukrayna ve ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin sivil nüfusuna politize olmaksızın ve gerekli güvenlik seviyesi sağlanarak yapılan kapsamlı insani yardıma büyük önem veriyor. Bu bağlamda kilit rolü, BM ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla koordinasyonun sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde görüyoruz” ifadelerine yer verildi.
28 Mart tarihinde BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) ikinci konvoyunun BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) katılımıyla Dnipro'dan Harkov’a gönderildiği hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi:
“Bu kampanya sırasında gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaç malzemeleri dahil olmak üzere yaklaşık 100 ton gerekli yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı ve dağıtıldı.”
Rus Dışişleri, BM’in bu ve diğer insani yardım operasyonlarının BM OCHA temsilcileri ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında yerleşik doğrudan etkileşim mekanizması çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.