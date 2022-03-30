https://tr.sputniknews.com/20220330/rus-disisleri-moskova-bm-uzerinden-ukrayna-nufusuna-yapilan-insani-yardimi-takdir-ediyor-1055181724.html

Rus Dışişleri: Moskova, BM üzerinden Ukrayna nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ediyor

Rus Dışişleri: Moskova, BM üzerinden Ukrayna nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden Ukrayna, ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin nüfusuna yapılan insani... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T21:53+0300

2022-03-30T21:53+0300

2022-03-30T21:53+0300

rusya

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

birleşmiş milletler (bm)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden Ukrayna, ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ettiğini belirtti.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Moskova, Ukrayna ve ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin sivil nüfusuna politize olmaksızın ve gerekli güvenlik seviyesi sağlanarak yapılan kapsamlı insani yardıma büyük önem veriyor. Bu bağlamda kilit rolü, BM ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla koordinasyonun sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde görüyoruz” ifadelerine yer verildi.28 Mart tarihinde BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) ikinci konvoyunun BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) katılımıyla Dnipro'dan Harkov’a gönderildiği hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi:Rus Dışişleri, BM’in bu ve diğer insani yardım operasyonlarının BM OCHA temsilcileri ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında yerleşik doğrudan etkileşim mekanizması çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.

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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)