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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220330/rus-disisleri-moskova-bm-uzerinden-ukrayna-nufusuna-yapilan-insani-yardimi-takdir-ediyor-1055181724.html
Rus Dışişleri: Moskova, BM üzerinden Ukrayna nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ediyor
Rus Dışişleri: Moskova, BM üzerinden Ukrayna nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden Ukrayna, ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin nüfusuna yapılan insani... 30.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-30T21:53+0300
2022-03-30T21:53+0300
rusya
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden Ukrayna, ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ettiğini belirtti.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Moskova, Ukrayna ve ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin sivil nüfusuna politize olmaksızın ve gerekli güvenlik seviyesi sağlanarak yapılan kapsamlı insani yardıma büyük önem veriyor. Bu bağlamda kilit rolü, BM ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla koordinasyonun sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde görüyoruz” ifadelerine yer verildi.28 Mart tarihinde BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) ikinci konvoyunun BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) katılımıyla Dnipro'dan Harkov’a gönderildiği hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi:Rus Dışişleri, BM’in bu ve diğer insani yardım operasyonlarının BM OCHA temsilcileri ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında yerleşik doğrudan etkileşim mekanizması çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.
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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)

Rus Dışişleri: Moskova, BM üzerinden Ukrayna nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ediyor

21:53 30.03.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girDonetsk
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden Ukrayna, ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ettiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden Ukrayna, ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin nüfusuna yapılan insani yardımı takdir ettiğini belirtti.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Moskova, Ukrayna ve ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin sivil nüfusuna politize olmaksızın ve gerekli güvenlik seviyesi sağlanarak yapılan kapsamlı insani yardıma büyük önem veriyor. Bu bağlamda kilit rolü, BM ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla koordinasyonun sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde görüyoruz” ifadelerine yer verildi.
28 Mart tarihinde BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) ikinci konvoyunun BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) katılımıyla Dnipro'dan Harkov’a gönderildiği hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi:
Bu kampanya sırasında gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaç malzemeleri dahil olmak üzere yaklaşık 100 ton gerekli yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı ve dağıtıldı.”
Rus Dışişleri, BM’in bu ve diğer insani yardım operasyonlarının BM OCHA temsilcileri ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında yerleşik doğrudan etkileşim mekanizması çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.
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