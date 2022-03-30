Şili'de diktatör Pinochet döneminde öldürülen iki kardeşe atfedilen gösteriye polis müdahalesi
Şili'nin başkenti Santiago'da, diktatör Augusto Pinochet dönemi 1985'te polis tarafından öldürülen iki kardeşe atfedilen ‘Genç Savaşçı Günü'nde bir araya gelen göstericilere polis müdahale etti.
11 Eylül 1973’te ABD destekli askeri darbeyle sosyalist lider Salvador Allende’nin Unidad Popular hükümetini deviren general Pinochet yönetimi Şili’de, insan hakları ihlalerinin en çok yaşandığı dönem olarak kabul ediliyor.
Şili'de, ‘Genç Savaşçılar Günü’ olarak adlandırılan her 29 Mart'ta, 1985 yılında öldürülen Rafael ve Eduardo Vergara Toledo kardeşleri anmak için gösteri düzenleniyor.
Santiago'da diktatör Augusto Pinochet döneminde 2 muhalif kardeşin öldürülmesinin yıl dönümünde yapılan gösteride polisle protestocular arasında çatışma çıktı.
Polis, gösteriyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıktı.
Pinochet'nin 17 yıl süren diktatörlük döneminde yaklaşık 3 bin sivilin öldürüldüğü veya kaybolduğu, on binlerce kişinin işkence gördüğü, tutuklandığı ve 200 bin kişinin sürgün hayatı yaşadığı tahmin ediliyor.
Şili'de, ‘Genç Savaşçılar Günü’ olarak adlandırılan her 29 Mart'ta, 1985 yılında öldürülen Rafael ve Eduardo Vergara Toledo kardeşleri anmak için gösteri düzenleniyor.
Santiago'da diktatör Augusto Pinochet döneminde 2 muhalif kardeşin öldürülmesinin yıl dönümünde yapılan gösteride polisle protestocular arasında çatışma çıktı.
Polis, gösteriyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıktı.
Pinochet'nin 17 yıl süren diktatörlük döneminde yaklaşık 3 bin sivilin öldürüldüğü veya kaybolduğu, on binlerce kişinin işkence gördüğü, tutuklandığı ve 200 bin kişinin sürgün hayatı yaşadığı tahmin ediliyor.