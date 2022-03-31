https://tr.sputniknews.com/20220331/ak-parti-istanbul-il-baskani-kabaktepe-istanbul-yuzde-62-ile-trafik-yogunlugunda-dunyada-birinci-1055186317.html

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul, yüzde 62 ile trafik yoğunluğunda dünyada birinci

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul, yüzde 62 ile trafik yoğunluğunda dünyada birinci

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, megakentin trafikteki yüzde 62 yoğunlukla dünyada birinci olduğunu açıkladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T01:55+0300

2022-03-31T01:55+0300

2022-03-31T02:09+0300

politika

türkiye

istanbul

ak parti

ak parti istanbul il başkanlığı

osman nuri kabaktepe

trafik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044180542_12:0:990:550_1920x0_80_0_0_86d9faf8a1e223320629dff0deba0cac.jpg

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından megakentin trafikteki yoğunluk oranıyla ilgili paylaşımda bulundu. Kabaktepe, paylaşımında İstanbul’un trafiğinin yüzde 62 ile dünyada birinci olduğunu açıkladı. AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, istanbul, ak parti, ak parti istanbul il başkanlığı, osman nuri kabaktepe, trafik