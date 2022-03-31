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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul, yüzde 62 ile trafik yoğunluğunda dünyada birinci
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul, yüzde 62 ile trafik yoğunluğunda dünyada birinci
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, megakentin trafikteki yüzde 62 yoğunlukla dünyada birinci olduğunu açıkladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
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politika
türkiye
istanbul
ak parti
ak parti istanbul il başkanlığı
osman nuri kabaktepe
trafik
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından megakentin trafikteki yoğunluk oranıyla ilgili paylaşımda bulundu. Kabaktepe, paylaşımında İstanbul’un trafiğinin yüzde 62 ile dünyada birinci olduğunu açıkladı. AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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türkiye, istanbul, ak parti, ak parti istanbul il başkanlığı, osman nuri kabaktepe, trafik

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul, yüzde 62 ile trafik yoğunluğunda dünyada birinci

01:55 31.03.2022 (güncellendi: 02:09 31.03.2022)
© İHAOsman Nuri Kabaktepe
Osman Nuri Kabaktepe - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© İHA
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, megakentin trafikteki yüzde 62 yoğunlukla dünyada birinci olduğunu açıkladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından megakentin trafikteki yoğunluk oranıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Kabaktepe, paylaşımında İstanbul’un trafiğinin yüzde 62 ile dünyada birinci olduğunu açıkladı. AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul, yüzde 62’lik oran ile trafik yoğunluğunda dünyada birinci oldu! Tekne tahsisi ile trafik sorunu aşılmaz. Gözünü kapatan kendine karanlık yapar.”
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