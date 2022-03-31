https://tr.sputniknews.com/20220331/amasyada-doktoru-darp-ettigi-one-surulen-profesor-ozur-diledi-1055185282.html

Amasya'da doktoru darp ettiği öne sürülen profesör özür diledi: 'Bir kaza gibi düşünmek lazım'

Amasya'da doktoru darp ettiği öne sürülen profesör özür diledi: 'Bir kaza gibi düşünmek lazım'

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli doktoru darp ettiği iddia edilen Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, “Doktora şiddetin bu kadar ayyuka çıktığı bir... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T00:51+0300

2022-03-31T00:51+0300

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türkiye

amasya üniversitesi

tıp fakültesi

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Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile kalp cerrahisi uzmanı Dr. Öğretim Üyesi E.K. arasında, evrak imzalama konusu yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine profesör, E.K'ya saldırdı.Burnu kırılan ve aldığı darbeler sonucu yere yığılan E.K'yi mesai arkadaşları sedyeyle fakültenin karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Tedavi altına alınan E.K, beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakıma alındı.Profesörün, olay sonrası fakülteyi terk ettiği ve polis ekipleri tarafından arandığı belirtildi.H.S.B'nin kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doktorlara silah taşıma ruhsatı verilmesini isteyerek, "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var" ifadelerini kullandığı görüldü.'Bir kaza gibi düşünmek lazım'Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli doktoru darp ettiği iddia edilen Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, “Doktora şiddetin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde doktorların kendi arasında bu şekilde bir kavga olması da tabii ki hoş değil. Ben bunu önemsiyorum. Böyle bir şey oldu. Bir kaza gibi düşünmek lazım. Kendisine de geçmiş olsun" dedi.Başbuğ, fakültede bir doktoru darp ederek burnunu kırdığı ve doktorun yoğun bakıma alındığı iddialarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını savundu. Ancak böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu belirten Başbuğ, kamuoyundan özür diledi.Dr. Öğretim Üyesi E.K’nin bugün konuşmak için odasına geldiğini anlatan Başbuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:Kendisinin de 10 günlük iş göremezlik raporu aldığını ifade eden Başbuğ, "Ayrıca kendisi sedyeyle götürüldü, yoğun bakıma yatırıldı gibi bir şey de yok, kendisi benim bu olaydan mağdur olmam için tiyatro çevirdi, doktor arkadaşlarının nüfuzuyla kendini yoğun bakıma yatırdı” iddiasında bulundu.Mobbinge maruz kaldığını savunan Başbuğ, “Doktora şiddetin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde doktorların kendi arasında bu şekilde bir kavga olması da tabii ki hoş değil. Ben bunu önemsiyorum. Böyle bir şey oldu. Bir kaza gibi düşünmek lazım. Kendisine de geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.'Sosyal medya paylaşımıyla ilgili insanları yargılamamak lazım'Sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından kullandığı "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var" ifadelerine ilişkin de Başbuğ, "Sosyal medya paylaşımıyla ilgili insanları yargılamamak lazım. Bence sosyal medyada insanlar içinden geldiği gibi konuşabilmeli. Bu bir fikirdi. Fikir verilir. Karşıdan da fikirler gelir. O twitin bu olayla hiçbir alakası yok. Ben o twitte kimseyi şiddete özendirmiyorum" diye konuştu.

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amasya üniversitesi , tıp fakültesi