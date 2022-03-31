CHP'li Çakırözer: Türkiye Cumhuriyeti aile şirketi değildir

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan’a resmi ziyaretindeki, parti devletini andıran görüntüleri esefle kınıyoruz. Cumhurbaşkanını taşıyan uçak resmi makam uçağıdır. Tüm harcamaları 84 milyonun vergilerinden ödenmektedir. Hal böyleyken o uçağa AKP’li gençlik kolları üyelerinin davet edilmesi demokratik devletin olmazsa olmazı olan hesap verebilirlik ilkesine aykırıdır. Aynı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP milletvekilleri ve il başkanlarına yemek verilmesi gibi demokratik hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmaz."