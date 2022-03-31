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CHP'li Çakırözer: Türkiye Cumhuriyeti aile şirketi değildir
CHP'li Çakırözer: Türkiye Cumhuriyeti aile şirketi değildir
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Bilal Erdoğan’ın resmi protokolde ilk... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T02:42+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti nedeniyle dün resmi ziyarette bulunmak üzere Özbekistan'a gitti.Ziyarete AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nur Çümen ve AK Parti Kadın Kolları üyesi Zehranur Yılmaz'ın da katılmasına tepki gösteren CHP'li Çakırözer, "Cumhurbaşkanını taşıyan uçak resmi makam uçağıdır. Tüm harcamaları 84 milyonun vergilerinden ödenmektedir" ifadelerini kullandı.Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda şöyle konuştu:"Parti devletini andıran görüntüleri esefle kınıyoruz""84 milyonun bütçesini yazlık, kışlık, uçan saraylarında har vurup harman savuranlardan bu millet hesap soracaktır"
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ak parti, türkiye, chp, utku çakırözer, recep tayyip erdoğan, bilal erdoğan

CHP'li Çakırözer: Türkiye Cumhuriyeti aile şirketi değildir

02:42 31.03.2022
© Fotoğraf : CHPUtku Çakırözer
Utku Çakırözer - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© Fotoğraf : CHP
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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Bilal Erdoğan’ın resmi protokolde ilk sırada yer almasına tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti parti devleti değildir. Aile şirketi hiç değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti nedeniyle dün resmi ziyarette bulunmak üzere Özbekistan'a gitti.
Ziyarete AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nur Çümen ve AK Parti Kadın Kolları üyesi Zehranur Yılmaz'ın da katılmasına tepki gösteren CHP'li Çakırözer, "Cumhurbaşkanını taşıyan uçak resmi makam uçağıdır. Tüm harcamaları 84 milyonun vergilerinden ödenmektedir" ifadelerini kullandı.
Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda şöyle konuştu:

"Parti devletini andıran görüntüleri esefle kınıyoruz"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan’a resmi ziyaretindeki, parti devletini andıran görüntüleri esefle kınıyoruz. Cumhurbaşkanını taşıyan uçak resmi makam uçağıdır. Tüm harcamaları 84 milyonun vergilerinden ödenmektedir. Hal böyleyken o uçağa AKP’li gençlik kolları üyelerinin davet edilmesi demokratik devletin olmazsa olmazı olan hesap verebilirlik ilkesine aykırıdır. Aynı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP milletvekilleri ve il başkanlarına yemek verilmesi gibi demokratik hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmaz."

"84 milyonun bütçesini yazlık, kışlık, uçan saraylarında har vurup harman savuranlardan bu millet hesap soracaktır"

"Özbekistan’daki resmi karşılamada Cumhurbaşkanı’nın oğlunun en başta yer alması da vahim protokol hatasıdır. Etno Spor ve Okçuluk Federasyonu başkanlığı sıfatlarıyla tanınan Bilal Erdoğan’ın yeri protokolün başı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti parti devleti değildir. Aile şirketi hiç değildir. 84 milyonun bütçesini yazlık, kışlık, uçan saraylarında parti bütçesiymiş gibi har vurup harman savuranlardan ilk sandıkta bu millet hesap soracaktır."
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